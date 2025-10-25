【家庭plus．田舍生活】異地溝通力 好努力

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

先前分享過外國人求診的準備方法，平時大多數時間我都處在外國人的身分，溝通永遠要很用心，於是發現到某些職業的人有超強的溝通能力。

〈在地體驗1〉跟老爺爺溝通 最吃力

身為一個無法聽懂所有單詞的外國人，綜合起來最難讓我聽懂的是老爺爺。

老爺爺說話通常聲音偏低，此外發音會藏在喉嚨裡，要理解老爺爺傳達的語言非常困難。也因為自己有在法國跟日本當過外國人的經驗，當我回到台灣看到外籍看護負責照顧老爺爺，都會覺得他們的聽講能力非常厲害，否則無法持續負責這樣的工作。

長期照顧同一個人，久了就猜得出雇主說什麼，更厲害的莫過於在夜市或超商工作的外國人，因為大家腔調不同，服務的人又有多種年齡，而且無論夜市或超商都會有多種情景式發問，為此我發現聰明的人比想像中多。

〈在地體驗2〉幼保員和老師 最擅長交談

與以上相反的，最擅長跟外國人交談的本地人，在排除專門負責外國人的職別，最擅長講解或與外國人聊天的是老師與幼保員。

會發覺這件事，源自於我的鄰居一邊是退休老師，另一邊是現役幼保員。這兩位鄰居不但最擅長與我聊天，她們兩位都有極清晰的發音與高強度聯想力，這兩項才能在職場每日鍛鍊下，跟任何人都能溝通。另外情境觀察與重點解讀都極強，所以要猜出外國人走音的語言或對錯交疊的文法，她們都是強者，跟醫師有異曲同工之妙，本業以外的聯想力傳導超快速，耐心與傾聽力都是高感度。

〈時代進步〉科技幫忙 語文壓力放鬆

現在的AI與很早就有的翻譯APP，切實地幫助我排除語文壓力，無論是發音或不常見的單字，都有手機幫忙了。

近期有讀到AI會導致大學外語科系招生困難，也就是說學外文的動力減少，不過以我個人這般很普通的人來說，語言只是用來溝通，要是對外語鍛鍊真正有興趣的人，無論有沒有科技輔助，都會全心學習下去。未來的時代在AI的幫助下，大家可以專注自身有興趣的標的深入學習，其他的難點都用AI來輔助，個人很相信時代會這般進展的。

就像我剛開始的國外生活對外文學習緩慢，總感覺到失望，但現今在科技的幫助下，確實生活變快樂，外加這期間，在國外生活磨練下，聯想力與重點判讀力的進步，明顯能感知自己每年思考更有邏輯，光是這一項就讓生活滿意度提升很多，也從之前的對3C發展毫無興趣，進展到會主動找資料看新的功能並切實應用，這些都是源自長期住在國外，才演化出的新思考行為。

〈有待測試〉AI到底萬不萬能

最後，個人最好奇的是AI有沒有辦法辨別上述老爺爺的語音，也就是說他們會喜歡把發音黏在一起，聲音又藏在喉嚨裡這樣。很可惜每次我都是在做園藝或倒垃圾，才會遇到老爺爺們跟我閒聊，沒有機會拿手機AI來測試，有機會我一定是要實驗的啦。

自己在這些生活經驗下，現在都自我要求說話要清晰，連說母語的時候都說得很認真呢。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

