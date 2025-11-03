自由電子報
藝術文化

【藝術文化】台灣美術貢獻獎 頒予膠彩畫大師郭雪湖

2025/11/03 05:30

【藝術文化】台灣美術貢獻獎 頒予膠彩畫大師郭雪湖郭雪湖1930年作品〈南街殷賑〉描繪當時大稻埕中元祭熱鬧景象。
（台灣創價學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯邦文教基金會主辦的「台灣美術貢獻獎」今年頒發給膠彩畫大師郭雪湖（1908–2012），以表彰他在台灣近代美術發展中的開創性成就與深遠影響。郭雪湖以膠彩畫為根基，融合台灣風土與生活觀察，奠定了本土膠彩畫的獨特風格，其代表作〈南街殷賑〉更成為台灣文化記憶中最具象徵性的經典畫面。

生於台北大稻埕的郭雪湖，早年師事蔡雪溪，20歲即與陳進、林玉山並稱「台展三少年」，連續16屆入選台展與府展，屢獲特選、台展賞等榮譽。其創作兼具寫實觀察與敘事張力，筆法精緻，構圖縝密，以膠彩媒材展現對土地與時代的深切感受。

1930年完成的〈南街殷賑〉描繪大稻埕迪化街中元普度的熱鬧景象，以仰俯交錯的多視角構圖呈現街市繁華與民間信仰的力量。畫中漢人廟宇、原住民商號與西方街燈並置，折射日治時期多元文化交融的社會氛圍。作品自問世以來即獲台展賞殊榮，現為台北市立美術館典藏，被視為台灣近代美術史的象徵圖像之一。

戰後，郭雪湖持續推動藝術教育與展覽制度，籌組「台灣省全省美術展覽會」、創辦「雪湖美術教室」，培育眾多後輩，對台灣美術教育貢獻卓著。

晚年旅居海外，仍以台灣記憶為創作核心，筆下山水與市街蘊含濃厚鄉土情懷與文化自覺的郭雪湖，以自學之姿貫通傳統與現代，為台灣膠彩畫開創新局，其作品不僅是時代見證，更成為島嶼美術主體性的重要象徵，因此獲獎。

