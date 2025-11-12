【藝術文化】故宮鎮院國寶三公圖南院首度合體 限展42天手刀預約細賞

3件鎮院國寶北宋巨碑式山水名作首度在故宮南院合體展出。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院歡慶百年、南院十年，推出重磅特展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，3件鎮院國寶北宋巨碑式山水名畫，范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉及李唐〈萬壑松風圖〉，昨首度在故宮南院合體展出，限展42天，其中范寬將自己的簽款巧妙藏身於驢隊後方的樹隙間，吸引許多民眾睜大眼睛「尋寶」。

范寬將簽款巧妙地藏在右側樹叢中。（記者林宜樟攝）

故宮南院昨（11）日舉行北宋山水畫開展典禮，由故宮院長蕭宗煌等揭開序幕，總策展人故宮副院長余佩瑾主持對談，分享3幅山水名作的觀看視角與展出歷史脈絡。

蕭宗煌說，這3件北宋巨碑式山水畫名作是藝術史上的經典，范寬〈谿山行旅圖〉筆下崇山峻嶺的壯闊，展現天地大觀的氣勢；郭熙〈早春圖〉描繪雲煙流轉，蘊含天人合一的哲思；李唐〈萬壑松風圖〉則以斧劈剛勁筆法，開創承先啟後的山水風貌。此3幅山水畫是文化部指定公告為「國寶」的限展書畫藏品，至少3年為期，能合體展出極為少見，故宮南院擁有挑高清透的玻璃展櫃，將呈現最優質的展示效果。

故宮南院表示，民眾觀看這3件山水畫時，可試著搜尋畫家簽款，如范寬就將簽款巧妙藏在〈谿山行旅圖〉樹叢中；曾看過3件山水畫展覽的民眾說，在北院展出時，觀眾距離畫作非常遠，甚至要拿望遠鏡觀看，難以看到范寬小小的簽款真跡，能在故宮南院展場近觀國寶畫作，親眼看到「范寬」兩字，「真是太幸福了！」

故宮南院表示，因千年畫作保存不易，限展至12月28日，S203展廳採線上預約制或配合人流管制於現場排隊入場，民眾請上故宮南院官網或臉書粉絲專頁查詢預約方式。

