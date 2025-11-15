【藝術文化】歐洲台灣文化年前進芬蘭 F:F:F音樂節讓世界看見台灣

文總秘書長李厚慶（左3起）、外交部長林佳龍、文化部長李遠、芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio，與台灣將赴芬蘭交流的團隊合影。（記者田裕華攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025歐洲台灣文化年」將出發到北歐，由外交部攜手文化總會，於11月27日前進全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，包括血肉果汁機、恆月三途，以及駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈樂團，將在音樂節呈現3組不同風貌的台灣金屬之聲，並與3組芬蘭知名音樂人交流，進行冬天裡最火熱的「金屬外交」。

對於為什麼選擇芬蘭？林佳龍於昨（14）日的行前記者會中表示，芬蘭跟台灣差8000公里，很遠，但是講起音樂就沒有國界，「我們都是熱愛自由、人權，是很多元的社會。」而且芬蘭跟台灣還有一個特色，就是分別都受到一個很大的鄰居常常霸凌，「我們都知道俄羅斯跟中國，他們現在在一起，所以我們這些理念相近的國家，也要更多的交流。」

文化總會祕書長李厚慶補充，台灣3團隊中，血肉果汁機結合嗩吶、台灣傳統信仰與風土民情，呈現出「台灣特有的金屬音樂」；恆月三途則是台灣金屬樂少有以女主唱、女性為故事主體，淒美的二胡與女聲旋律，述說以女性為角度的台灣歷史；在芬蘭方面，則有被稱為「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani、與新生代Lost Society，帶來跨世代的北歐金屬樂風。已在歐美各國巡演數百場的閃靈，也將與芬蘭知名小提琴手Olli Vänskä共演，搭起台芬的金屬情誼。

延續歐洲台灣文化年的跨部會情誼，文化部長李遠也特別出席站台，說明文化部原創的文化IP角色「a-We」也將化身特派員，以搖滾精神中的「叛逆」為核心，融合原有的可愛風格、代表力量與創意的黃色吉他，變身「a-We 金屬徽章搖滾版」，一起前進芬蘭。

此外，還有「廚房廢寶」索艾克，將同行呈現台式經典料理，如薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等。李厚慶指出，這次是文總史上出差到緯度最高的國家，希望以台灣音樂、美食、設計人才的力量，共同促成台灣與芬蘭兩國的交流，讓台灣被世界看見。

