【藝術文化】2025金典獎贈獎典禮 李遠親頒年度大獎予林俊頴

文化部長李遠（左）頒贈年度大獎獎座予得主林俊頴。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025台灣文學獎」金典獎昨（16）日在台北舉辦贈獎典禮，文化部長李遠親自頒發年度大獎予得主林俊頴，同時鼓勵所有創作者，雖然大家常說「入圍靠實力，得獎靠運氣」，但「運氣靠努力，努力靠累積，累積靠自己」。林俊頴則認為，台灣和世界的變化同樣快速，書寫小說是時間給予人們最好的回饋與真理。

文化部長李遠（左6）、台文館長陳瑩芳（左5）與「金典獎」、「蓓蕾獎」獲獎者合影。（文化部提供）

林俊頴以小說《七月爍爁》獲得年度大獎，除感謝金典獎讓他對時間和變化的探索與抵抗變得更有力氣，也感謝教授王德威、小說家賴志穎；還有自己的母親及家人，「雖然他們已經不在了，」就像閃電（小說書名裡的「爍爁」即為閃電的台語）一樣消逝了，但也如同閃電般，「能量很大，卻又很安靜。」

贈獎典禮正值首屆台灣作家節辦理期間，因此，頒獎典禮亦邀請多位國際作家與譯者共同出席，藉此拓展得獎作品走向國際的契機。文化部表示，除持續支持文學創作，亦將以改編與跨領域合作為路徑，推動金典作品跨入影視、動漫與視覺設計等領域。

此外，台灣文學館特別以「在有故事的地方，聆聽台灣文學故事」為主題，辦理11場「金典本事系列講座」，邀請得獎者在全台各地多元的文化空間分享創作故事，也將進入高中校園，讓更多讀者有機會與得獎作家近距離接觸。講座自12月6日開跑，相關訊息將陸續公布於台灣文學獎官方網站與粉專。

