藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【城市散步】前進基隆獨立書店！－4之1－小獸書屋

2025/11/23 05:30

小獸書屋獨賣的「眠獸襪」。小獸書屋獨賣的「眠獸襪」。

【編輯室報告】

小獸書屋。小獸書屋。

又老派又海派的港口城市基隆，常常沉睡在雨中，卻也孵出與眾不同的夢。除了特殊的山海風景，四間面目清楚的書屋，也在此地靜靜等待你的一次到訪。

書店創辦人陳立儀與店長菲菲（貓）。書店創辦人陳立儀與店長菲菲（貓）。

■小獸書屋

小獸書屋臥榻區。小獸書屋臥榻區。

基隆市仁愛區仁三路11-9號2樓

小獸書屋獨立出版的圖文輯《雙城圖簿》。小獸書屋獨立出版的圖文輯《雙城圖簿》。

bbeastbooks.oen.tw

請告訴我們書店的小歷史。

小獸書屋（下稱「小」）：武漢肺炎爆發的那一年，有感於：「人生再不揮霍，就沒機會了！」於是把腦海裡關於書與生活的想像，濃縮成一間小獸書屋，大膽開張，期盼成為你家巷口那處不可或缺的存在，讓來訪的人能透過閱讀，無所畏懼地像頭小獸一般，面對生活中的未知與挑戰。

決定在基隆開設書店的原因是？

小：「我在，故我開」，十一年前來到基隆，很幸運與一群志同道合的朋友，以認識地方文化為起點，開展屬於這個世代的道路，讓自己得以在此處安身立命。除了基於對閱讀的喜愛，也希望將這些年所看到的基隆分享給更多人知道，透過書店平台，分享、轉譯、交流、探索，世界因此寬闊。

請用一句話形容你心中的基隆。

小：基隆，有老派浪漫的細膩，也有海派包容的霸氣。

開設獨立書店，最重要的一件事？

小：持續對話，練習傾聽。小獸書屋把書頁延伸到街區、城市、河流、海洋，嘗試與動物、環境親近；用閱讀來探問：為什麼？如何更好？渴望與這座城市建立連結，產生擾動。

開設書店以來，最難忘的一件事？

小：書店一直面向所有喜愛閱讀的讀者，也從不拒絕願意走進書屋的人們，甚至是動物朋友，像是貓咪、狗狗、還有鱷魚、天竺鼠……因此難忘的事情太多了，這裡的故事是說不完的。

書店中你最喜歡的一個角落？

小：書店臥榻區，是小獸書屋在開店之初就覺得一定要有的空間設計。我們希望大家可以用最自在的方式閱讀，因而也常常看見店長菲菲與讀者們在這裡閱讀的快樂模樣。

請推薦書店內或基隆當地不可錯過的伴手禮。

小：私心推薦我們獨立出版的《雙城圖簿》，結合基隆與西班牙兩座小城的精采圖文輯，是兩位藝術家不約而同以懇切畫筆記錄家鄉土地的故事。另外，我們還有書店獨賣的「眠獸襪」，陪你乾爽無憂、悠閒舒適，走踏基隆。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的基隆一日遊？

小：基隆市區以港口為界，分為東岸與西岸，西岸有流浪頭、仙洞巖、佛手洞、白米甕砲台，適合喜歡探索祕境的朋友；東岸有要塞司令部、漁會大樓、正濱漁港、和平島地質公園，推薦給想飽覽歷史文化與親近海洋的伙伴；一日的遊歷過後，晚上就到廟口覓食，再順遊小獸書屋吧！

圖片提供：小獸書屋。

