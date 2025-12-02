自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第8屆台北插畫藝術節「下輩子我想當隻貓」 回應現代人生活壓力

2025/12/02 05:30

實踐大學媒體傳達設計學系副教授曲家瑞（圖左）將率領實踐大學媒體傳達設計學系所學生參展。（台北插畫藝術節提供）實踐大學媒體傳達設計學系副教授曲家瑞（圖左）將率領實踐大學媒體傳達設計學系所學生參展。（台北插畫藝術節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第8屆台北插畫藝術節將於12月5至7日在松山文創園區北向製菸工廠登場，今年以「下輩子我想當隻貓」為主題，邀請來自全球13國逾百組藝術家參與，同時實踐大學媒體傳達設計學系副教授曲家瑞也將率領系所學生參展。

「似顏繪大亂鬥」今年由插畫家HANK（在畫圖的路上）領軍現場創作。（台北插畫藝術節提供）「似顏繪大亂鬥」今年由插畫家HANK（在畫圖的路上）領軍現場創作。（台北插畫藝術節提供）

今年展覽延續「插畫不只是插畫」理念，從插畫切入當代人的心理狀態。策展人顏寧志指出，主題在回應現代人面臨的生活壓力，「貓的一天很簡單：睡覺、覓食、撒嬌、玩耍。牠們享受當下。」他希望觀眾在展場中放慢節奏，重新體會生活的鬆動與呼吸。

面對「插畫在當代藝術中的位置」提問，顏寧志受訪時表示，「插畫最迷人的地方，在於它夠大眾，而且沒有門檻。」他說明，當代藝術往往較艱澀，表演藝術則受限於現場經驗，但插畫不同，它能在瞬間建立情感連結，「創作者把複雜的情緒濃縮成一張圖，你第一眼看到，就會覺得這就是在說你。」顏寧志形容插畫就像水，能流動、滲透，也能進入不同的媒材與場域，「插畫能流進生活的每一個角落，既可以在美術館，也可以成為商品或大型裝置。

國際合作方面，本屆持續與捷克中心台北合作，並串聯曼谷插畫節BKKIF與布拉格插畫節LUSTR，擴大亞洲與歐洲創作者交流。展出作品涵蓋台、港、日、韓、泰、馬、美、英，以及捷克、新加坡、印尼、菲律賓等國藝術家，呈現不同文化中的生活感與視覺語彙。

每年備受觀眾青睞的展區「似顏繪大亂鬥」，今年由插畫家HANK（在畫圖的路上）領軍，每日由不同風格的創作者接力，提供即席似顏繪服務。展覽詳詢台北插畫藝術節官網。（https://www.taipeiillustrationfair.com/

