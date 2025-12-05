【家庭plus．微幸福案內】東京將系拉麵 充滿昭和味

將系拉麵的叉燒肉一定是上桌前現切的，雙湯系的清湯鹽分不會過多，吃起來也有豪快感。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本拉麵現在已成各國所愛，除了大家熟悉一風堂、一蘭的博多系，或味噌味為主的札幌拉麵等外，東京及近郊主要有橫濱家系、二郎系等，這兩大系統都是濃郁高油脂豬骨湯，年過40就有點受不了，較喜愛「青葉」等雞豬骨及魚貝雙湯系拉麵。最近發現東京在兩大系統外，還有一個頗受歡迎的將系拉麵，最適合現在的自己！

將系是現代風的昭和拉麵，屬於清淡的雙湯系，吃起來有懷舊感，但又很進化，讓人覺得拉麵這樣就好了，滿足感十足；湯頭是雞豬骨、魚乾、海帶等熬成，雖說是醬油湯，但添加的醬少，清澄美味，不會過鹹。現在許多名家拉麵的湯頭費心製作，但常覺鹽分過多，只能喝幾口，將系拉麵就沒這樣的問題。

將系拉麵最合我意的是叉燒肉片，麵要上桌前才當場現切，又軟又多，也歡迎客人用肉配飯吃，即使米價高漲的現在，大部分將系店還免費提供白飯及醬菜呢！我去的中野「邦將」（kunijian）拉麵，就是如此。將系店不像家系或二郎系那般意識高昂，女人一個人也很容易進去！

將系拉麵是中粗扁麵，平滑容易下肚，添加肉片外，就是蔥及筍乾，可加水煮蛋，而非近年流行的水晶蛋或加味蛋等，這點也是昭和風味。桌頭有新鮮的蒜，粗細正好且有香氣，中途可以蔥味轉蒜味，「味變」一次！

將系拉麵一大特點是麵碗很大，下有盤子托著，麵湯一定加到幾乎溢出程度，這是除了事前熱湯碗外，確保到最後還能吃到熱騰騰拉麵的最佳方式。將系雖不像家系般濃郁豬骨、粗麵有勁道，也不像二郎系滿檔豆芽菜及蒜泥、油脂震撼力，反而吃起來溫和親切，麵量或肉片量其實都驚人，自有不輸兩大系的豪快感！將系拉麵菜單非常簡單，淡青麵碗加碗內單純配料，色調明快，讓人舒適。店家的招牌也是昭和常見的紅色，一看就認得！

將系拉麵收費合宜，不像現在許多名店一碗動輒超過1500日圓，我去的邦將，肉片很多的「陽春麵」是780日圓，肉片超多的叉燒麵1050日圓，如此價格讓人吃起來格外美味又健康！

