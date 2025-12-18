【藝術文化】紙風車《燈怪》前進台南 12 ⁄ 26安平連演3天

2025客家親子劇《燈怪》將在台南安平登場，台南市長黃偉哲昨日偕同紙風車劇團熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由行政院客家委員會攜手紙風車劇團全新打造的2025客家親子劇《燈怪》，12月26日至28日一連3天晚上7點，將在台南安平區安億路路外停車場開演。台南市長黃偉哲推薦這場親子盛事，邀請大小朋友到安平「打怪」，一起走進奇幻又溫暖的客家戲劇世界。

《燈怪》以親子共賞為核心，突破語言界線，劇中客語比例創歷年新高，透過字幕與情境巧妙設計，讓孩子在看戲、聽故事的過程中，自然學會說客語、唱客家歌。演出現場更準備3,000支螢光棒，邀請觀眾化身海底星光，隨劇情揮舞互動，成為舞台的一部分，沉浸感十足。

黃偉哲表示，《燈怪》不僅好看、好玩，也充滿教育意義，爸爸媽媽、阿公阿嬤可以陪著孩子連續3天到安平同樂，用戲劇拉近世代距離，留下溫馨的家庭回憶。

客委會副主委范佐銘說，《燈怪》結合人偶、音樂與戲劇元素，在娛樂中傳遞客家文化，讓孩子在歡笑中接觸語言、認識文化，讓客家精神自然扎根生活。

此外，活動期間每天下午4點推出「客家×原住民×在地×小農市集」，集結台南特色小吃、青農直送農產及多元族群風味美食，親子可白天逛市集、夜晚看好戲，享受滿滿的親子歡樂與文化饗宴。

