自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紙風車《燈怪》前進台南 12 ⁄ 26安平連演3天

2025/12/18 05:30

2025客家親子劇《燈怪》將在台南安平登場，台南市長黃偉哲昨日偕同紙風車劇團熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）2025客家親子劇《燈怪》將在台南安平登場，台南市長黃偉哲昨日偕同紙風車劇團熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由行政院客家委員會攜手紙風車劇團全新打造的2025客家親子劇《燈怪》，12月26日至28日一連3天晚上7點，將在台南安平區安億路路外停車場開演。台南市長黃偉哲推薦這場親子盛事，邀請大小朋友到安平「打怪」，一起走進奇幻又溫暖的客家戲劇世界。

《燈怪》以親子共賞為核心，突破語言界線，劇中客語比例創歷年新高，透過字幕與情境巧妙設計，讓孩子在看戲、聽故事的過程中，自然學會說客語、唱客家歌。演出現場更準備3,000支螢光棒，邀請觀眾化身海底星光，隨劇情揮舞互動，成為舞台的一部分，沉浸感十足。

黃偉哲表示，《燈怪》不僅好看、好玩，也充滿教育意義，爸爸媽媽、阿公阿嬤可以陪著孩子連續3天到安平同樂，用戲劇拉近世代距離，留下溫馨的家庭回憶。

客委會副主委范佐銘說，《燈怪》結合人偶、音樂與戲劇元素，在娛樂中傳遞客家文化，讓孩子在歡笑中接觸語言、認識文化，讓客家精神自然扎根生活。

此外，活動期間每天下午4點推出「客家×原住民×在地×小農市集」，集結台南特色小吃、青農直送農產及多元族群風味美食，親子可白天逛市集、夜晚看好戲，享受滿滿的親子歡樂與文化饗宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應