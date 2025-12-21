自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】踏上尺度翻轉的奇幻旅程─桃園市兒童美術館特展「迷你蹦：Mini Boom！」

2025/12/21 05:30

〈湧湧的玩具屋〉能引發小朋友的共鳴與好奇心。〈湧湧的玩具屋〉能引發小朋友的共鳴與好奇心。

文．攝影／高依汾

〈1800年的廚房〉被用來教導小女孩料理家務。〈1800年的廚房〉被用來教導小女孩料理家務。

所謂「一花一世界」，從微小之物中能看見宇宙奧妙。對孩子而言，精緻的迷你國度亦能帶給他們無限想像空間。桃園市兒童美術館特展「迷你蹦：Mini Boom！」，以「袖珍」為主軸，搭配巨大化裝置，在縮小與放大之間，讓孩子大玩視角轉換的尺度遊戲，展期至2026年3月2日止。

〈恐龍帝國〉是人類與恐龍共居的烏托邦。〈恐龍帝國〉是人類與恐龍共居的烏托邦。

在西方世界，提到袖珍屋就會聯想到英國溫莎城堡內的瑪麗皇后娃娃屋；在東方則是故宮博物院收藏的清朝乾隆多寶格。這些迷你版的收藏品，向來是皇宮貴族愛不釋手的高級玩具。此次桃園市兒童美術館（簡稱兒美館）與袖珍博物館合作，精選26件袖珍藏品，並邀請台灣藝術家唐唐發、謝佳瑜、陳妍伶和日本藝術家阿部乳坊，以兒童視角出發，帶來各種縮小與放大尺寸的創作，打開孩子的視野，讓他們能乘著想像力，展開一趟奇幻旅程。

〈林德霍夫堡〉標榜奢華洛可可風格。〈林德霍夫堡〉標榜奢華洛可可風格。

從玩具屋到廚房 小小世界成教具

〈東方家室〉充滿歐洲人眼中的東方元素。〈東方家室〉充滿歐洲人眼中的東方元素。

為了讓孩子從最熟悉的事物切入，兒美館在專家建議下選擇〈湧湧的玩具屋〉做為第1件展品。屋內有各種小汽車、人偶、甚至有整台爆米花車及旋轉木馬等，彷彿能將整個世界收藏進房間內，是引發小朋友好奇心的起點。

〈普羅旺斯土產店〉呈現南法商店樣貌。〈普羅旺斯土產店〉呈現南法商店樣貌。

袖珍藏品的歷史可追溯至西元前4千年，古埃及地區出現人形、動物、神衹等微型雕塑。16世紀中巴伐利亞貴族訂製第1座娃娃屋給女兒當生日禮物。這種彰顯財富與地位的方式，逐漸在歐洲地區流行起來，除了做為珍藏品，也會用來教導小女孩料理家務，成為「玩中學」的道具。從〈1800年的廚房〉與1910年的〈爐台〉2件展品，可見到200多年前廚房的樣貌，在滿室鍋碗瓢盆中，竟然出現躺著娃娃的迷你浴缸呢！

〈台式海鮮攤〉中那隻想偷吃魚的小貓（右）實在搶眼！〈台式海鮮攤〉中那隻想偷吃魚的小貓（右）實在搶眼！

內裝精雕細琢 想像中的國度

〈穿著記憶的裙子〉有陳妍伶與父親的回憶。（兒美館提供）〈穿著記憶的裙子〉有陳妍伶與父親的回憶。（兒美館提供）

19世紀享有「金色城堡」美譽的〈林德霍夫堡〉，是以新天鵝堡聞名於世的路德維希二世（1845-1886）在世時唯一完工的宮殿。奢華洛可可風格的豪華裝潢，從天花板、吊燈到桌腳，全都金碧輝煌，天頂畫、肖像畫、雕像一應俱全，所有細節沒因袖珍版就省略。〈東方家室〉內部的文人山水畫、青花瓷、彌勒佛等物件，反映出歐洲人眼中的東方元素，由亞洲視角看起來倒覺得似是而非。或許創作者未曾來過東方，僅靠腦補方式完成對遠方的遐想。

阿部以手臂拉長的木雕人像傳達「普羅透斯效應」。阿部以手臂拉長的木雕人像傳達「普羅透斯效應」。

不過，最需要想像力的作品非〈恐龍帝國〉莫屬。以美國知名繪本作家詹姆斯．格尼 （James Gurney，1958-）經典著作《恐龍夢幻國》（Dinotopia）為範本，還原19世紀探險家在日記中提到人類與恐龍共居的烏托邦。樹上有房子、林中有恐龍、人類還能騎在恐龍身上漫步……對喜歡恐龍的小朋友來說，這裡才是他們最期待的夢幻國度！

小朋友能從〈阿拉伯芥〉的後腦勺鑽入，體驗宇宙空間。小朋友能從〈阿拉伯芥〉的後腦勺鑽入，體驗宇宙空間。

歐洲與台灣商店大PK 感受東西方生活風貌

謝佳瑜以〈夢幻藝品屋〉檢視台灣曾經量產的藝品。謝佳瑜以〈夢幻藝品屋〉檢視台灣曾經量產的藝品。

「迷你蹦：Mini Boom！」也有貼近生活的一面，從〈普羅旺斯土產店〉架上的法國麵包、醃漬橄欖、大蒜，到〈台式水果攤〉出現的木瓜、香蕉、蓮霧等，都是大家熟悉的日常食物。更親切的畫面還有〈台式海鮮攤〉上的紅白塑膠袋，以及那隻趴在竹簍擔子邊緣，正想偷吃魚的小貓咪！

謝佳瑜親自示範幫刷毛狗裝扮。謝佳瑜親自示範幫刷毛狗裝扮。

兒美館此次展出4件館藏日本藝術家鈴木貴彥的「全球商店計畫」──替世界各地即將或可能消失的小型商店，做全球化的宣傳。鈴木先以數位相機從各角度拍攝150～300張商店照片，輸出後建構成立體模型，鈴木稱之為「2.5D攝影」。例如作品〈裕福商店〉是真的可以在地圖上找到的雜貨店，鈴木在小屋中安置成排的舊櫃子、裝著各種糖果的紅蓋玻璃罐、紙箱，甚至連屋角的滅火器及桌上的計算機，都鉅細靡遺地一一還原。

唐唐發首次創作食材的剖面樣貌。唐唐發首次創作食材的剖面樣貌。

從兒童視角出發的奇幻旅程

唐唐發的〈藝術擺攤〉將菜市場搬到美術館。唐唐發的〈藝術擺攤〉將菜市場搬到美術館。

◆ 陳妍伶說給你聽 微小世界的生活故事

兒美館以「袖珍」為主軸的特展「迷你蹦：Mini Boom！」。兒美館以「袖珍」為主軸的特展「迷你蹦：Mini Boom！」。

兒美館1樓藝術大街櫥窗內是「我想說故事給你聽」系列，藝術家陳妍伶以7件微型雕塑，探討關於困境、尋愛及夢想的生活故事。在〈一個總會為你亮燈的地方〉中，有位男士站在路燈下，遠方是亮著燈的房屋。陳妍伶透過舊物表面的斑駁感、光源、空間比例與距離，產生一種近鄉情怯的複雜心境。

陳妍伶也擅於使用木頭、模型娃娃、布料等混合媒材，呈現物件的年代感，再以針線縫合異材質，象徵傷痕的修復。她在父親數度腦部手術後，創作〈穿著記憶的裙子〉，酪梨殼上的縫線既是手術留下的痕跡，也將她與父親的回憶縫合。腳下堆放著父親最愛的芥川龍之介小說，每本書中均有他詳細的筆記。

◆阿部乳坊〈身體變身中！〉 鑽進巨型植物、體驗手臂拉長

〈阿拉伯芥〉是日本藝術家阿部乳坊，以1982年首株於太空開花的植物所設計的5公尺高充氣作品，小朋友能從後腦勺進入宇宙空間，產生尺寸翻轉的互換效果。透過〈阿拉伯芥〉堅強又柔軟的姿態，期許大家即使身處如宇宙般浩瀚且未知之處，亦要努力綻放屬於自己的花朵。

近年經常以手臂拉長的木雕人像傳達「普羅透斯效應」的阿部，新作〈柔韌身體的擴張／普羅透斯效應〉挑戰以數位互動方式，將觀眾變成雕塑品。現場有攝影機拍攝、投影，當觀眾看到影像中自己的手臂不斷拉長時，彷彿身體真的在伸展，進而有種自由解放的感覺。或許人的信念真能導致實體上的改變。

阿部也在展場大玩「綠幕去背」遊戲！〈色彩嵌空旅者─如何飛行：介於數位與物質〉除了空中的飛行者，其餘皆使用「色鍵綠」（Chroma Key Green），透過特定手機軟體觀看時，下方綠色的支撐者及背景均消失。阿部將這種綠色視為連接數位與現實世界間的「介面色」，提醒觀眾飛行的理想能實現，莫忘他人的支撐及幫助。

註1：「阿拉伯芥」貌似不起眼的野草，但基因組小，是遺傳生物學重要的研究對象。

註2：以擅長變形與預言的海神「普羅透斯」命名，「普羅透斯效應」（Proteus Effect）指出人在現實生活中的行為，會受到虛擬世界使用的化身影響，例：在虛擬世界中使用外貌帥氣化身者，現實中會變得更有自信。

註3：在「色鍵合成」（Chroma Key Compositing）特效中，使用特定綠色，影像後製時，可用其他背景取代綠色部分。

◆謝佳瑜〈夢幻藝品屋〉 創意裝扮巨型刷毛狗

1998年出生的謝佳瑜，對1980-90年代台灣代工量產下，各種動物造型擺飾相當有興趣。這些過氣的動物擺飾並非真的藝術品，也不會被寫入藝術史，於是她用重組、並置等方式做為敘事手法，讓觀眾重新審視這個曾短暫存在的特殊現象。為了特展，謝佳瑜打造巨型藝品屋，不但將粉紅色的刷毛狗放大數倍，還在一旁準備各種色彩鮮豔的蝴蝶結、小花、愛心及梳子，讓小朋友可以親自動手幫狗狗梳理毛髮並搭配飾品，展開對顏色與美感的探索之旅。

◆唐唐發〈藝術擺攤〉 將菜市場搬到美術館

擅長將菜市場轉化為藝術裝置的唐唐發，此次也將魚攤、豬肉攤及菜攤，統統搬到館內，讓平時沒機會跟爸媽上市場的小朋友，可先在美術館內認識一番，透過觀看藝術家精緻的手繪，在層層堆疊的細節裡，了解食物上桌前的樣貌。唐唐發指著攤販上的魚笑著說明，身上有點點的是油脂較少的花腹鯖魚，另一種帶有條紋的是挪威鯖魚，油脂較多、比較好吃喔！

唐唐發在此次〈藝術擺攤〉中，首度呈現食材的剖面圖像，不僅將魚剖成2半、豬腳切4節、南瓜及大白菜也有切塊展示。他分析，處理剖面難度高，但張力及視覺效果更強。在金山種植竹筍的正港筍農唐唐發，對於食材的觀察相當細膩，為求逼真，畫布內使用鋁片支撐、塑形，還故意撕裂五花肉，留下滄桑、拚搏的痕跡。

