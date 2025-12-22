自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】豪華朗機工首部劇場作品《最後一問》 2026前進台中歌劇院

2025/12/22 05:30

豪華朗機工將於台中國家歌劇院2026 NTT Arts NOVA推出首部劇場作品 《最後一問》。團員左起陳乂、張耿華、林昆穎。（©劉璧慈、台中國家歌劇院提供）豪華朗機工將於台中國家歌劇院2026 NTT Arts NOVA推出首部劇場作品 《最後一問》。團員左起陳乂、張耿華、林昆穎。（©劉璧慈、台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕豪華朗機工在台北當代藝術館的個展「宇宙寫生」，回顧團隊成軍15年來，從科技、空間到情感經驗，所展現的敏銳感知能力與跨域整合能量，觸動很多觀眾的共感。在展覽接近尾聲之際，台中國家歌劇院宣布，將於明（2026）年4月推出豪華朗機工首部劇場版作品《最後一問》，讓人既期待又好奇他們將如何在劇院裡「演出」？

【藝術文化】豪華朗機工首部劇場作品《最後一問》 2026前進台中歌劇院正在台北當代館展出的豪華朗機工作品《宇宙201》。
（記者凌美雪攝）

每個人的生涯軌跡可說都是在不同的空間裡勞碌奔波，比較難意識到人與建築、自然與土地，其實都是諾大宇宙中極小的存在，我們所在的地球，每天不斷地轉動奔跑，在宇宙的架構中日以繼夜，萬物不斷在生與死之間輪迴，而每一個獨立的生命，從生到死又不斷與其他生命相遇，碰撞出問題，然後，在尋求解答的過程中選擇，無論結果如何，生命終究會消失，換別的生命升起。

豪華朗機工在當代館個展中最新也是最具劇場性的沉浸式作品《宇宙201》，讓人感受到自己像被放大到可以坐觀整個宇宙運行的想像中，換一種角度直觀或旁觀萬物連結、生死遞迭的宇宙運行狀態。而《最後一問》或可視為思考脈絡的延伸，但不是全觀生死，而是生命歷程中不斷解惑的過程。

「我們的人生一直在提問與回答，不停地找尋答案。」豪華朗機工表示，人們從孩提時期便開始向世界發問，而《最後一問》正是將這份提問轉化成劇場語彙。45分鐘的生命旅程，劇院空間成為聲光宇宙，一顆象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動，光線、震動、能量場在空間內不斷重構，以衍伸的意念訴說著人生中面臨選擇的時刻。

《最後一問》延續團隊多年以漂浮光球做為敘事核心的創作語彙，光球既象徵人類智慧的集合，也是人類面向宇宙時最本質的提問。但為何是「最後」的一問呢？屆時，團隊將會邀請觀眾一起走上舞台，在聲光的流動中尋找答案。2026年4月15至19日演出。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應