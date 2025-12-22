【藝術文化】豪華朗機工首部劇場作品《最後一問》 2026前進台中歌劇院

豪華朗機工將於台中國家歌劇院2026 NTT Arts NOVA推出首部劇場作品 《最後一問》。團員左起陳乂、張耿華、林昆穎。（©劉璧慈、台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕豪華朗機工在台北當代藝術館的個展「宇宙寫生」，回顧團隊成軍15年來，從科技、空間到情感經驗，所展現的敏銳感知能力與跨域整合能量，觸動很多觀眾的共感。在展覽接近尾聲之際，台中國家歌劇院宣布，將於明（2026）年4月推出豪華朗機工首部劇場版作品《最後一問》，讓人既期待又好奇他們將如何在劇院裡「演出」？

正在台北當代館展出的豪華朗機工作品《宇宙201》。

（記者凌美雪攝）

每個人的生涯軌跡可說都是在不同的空間裡勞碌奔波，比較難意識到人與建築、自然與土地，其實都是諾大宇宙中極小的存在，我們所在的地球，每天不斷地轉動奔跑，在宇宙的架構中日以繼夜，萬物不斷在生與死之間輪迴，而每一個獨立的生命，從生到死又不斷與其他生命相遇，碰撞出問題，然後，在尋求解答的過程中選擇，無論結果如何，生命終究會消失，換別的生命升起。

豪華朗機工在當代館個展中最新也是最具劇場性的沉浸式作品《宇宙201》，讓人感受到自己像被放大到可以坐觀整個宇宙運行的想像中，換一種角度直觀或旁觀萬物連結、生死遞迭的宇宙運行狀態。而《最後一問》或可視為思考脈絡的延伸，但不是全觀生死，而是生命歷程中不斷解惑的過程。

「我們的人生一直在提問與回答，不停地找尋答案。」豪華朗機工表示，人們從孩提時期便開始向世界發問，而《最後一問》正是將這份提問轉化成劇場語彙。45分鐘的生命旅程，劇院空間成為聲光宇宙，一顆象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動，光線、震動、能量場在空間內不斷重構，以衍伸的意念訴說著人生中面臨選擇的時刻。

《最後一問》延續團隊多年以漂浮光球做為敘事核心的創作語彙，光球既象徵人類智慧的集合，也是人類面向宇宙時最本質的提問。但為何是「最後」的一問呢？屆時，團隊將會邀請觀眾一起走上舞台，在聲光的流動中尋找答案。2026年4月15至19日演出。詳詢OPENTIX。

