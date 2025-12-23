自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】紅鳳菜 樸實菊科

2025/12/23 05:30

白鳳菜膳食纖維高，是台灣特有的全綠品種。白鳳菜膳食纖維高，是台灣特有的全綠品種。

文、圖／蔡以倫

紅鳳菜鐵質與維生素A含量較高，適合補血。紅鳳菜鐵質與維生素A含量較高，適合補血。

剛落幕的士林官邸菊展吸引滿滿人潮，展現菊科植物的華麗多樣；而在日常生活中，同屬菊科的紅鳳菜則以樸實之姿，長年陪伴菜畦與餐桌。它生命力強，枝梗扦插即可在院子或陽台自在生長。深紅紫的葉背在綠葉間格外醒目，濃鬱氣味與略帶紅色的菜湯，也讓許多人自小對它印象深刻。

童年裡大人常叮囑「紅鳳菜只能午餐吃、晚上別吃」，當時總以為是一種神祕禁錮，令我心生敬畏。如今才明白紅鳳菜性涼且富纖維，腸胃敏感者確實較不適。這份叮嚀是生活智慧，也是與土地共生的經驗。

紅鳳菜源於熱帶亞洲。除葉色有紅綠兩色的品種，還有一種台灣特有的全綠品種，稱為白鳳菜。紅鳳菜鐵質與維生素A含量較高，適合補血；白鳳菜膳食纖維高，有助消化與中醫藥用。

紅鳳菜營養豐富，鐵質含量高，是素食者與產後調養的重要蔬材，也含鈣、鎂、鉀與多種維生素，花青素更具抗氧化效果。雖是補鐵食材，人體對植物性鐵吸收率低，宜搭配熱油、薑或富維生素C食材，如番茄、甜椒組合，提升吸收；腎病患者需注意鉀含量，體寒者亦宜適量。

在日本，它被稱為「金時草」，因紫紅葉色類似鮮豔紅薯得名，多用於沙拉與炸天婦羅。在沖繩則被用做民間食療，有「長壽葉」美稱。中國稱其「血皮菜」。網路曾以生物鹼訛傳其具肝毒性，台灣衛福部與農糧署已澄清：生物鹼量低可代謝，煮熟後營養更易吸收，適量食用無虞。

紅鳳菜或許不像展覽中的菊花那般雍容，卻以另一種平凡的姿態，長久存在於我們的土地和味覺裡。這份樸實與實用，正是我在香草與食物的世界中最喜愛的一種風景。（作者為淡水香草街屋主人）

