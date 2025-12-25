【自由副刊】蔡玉萱／詐騙集團

◎蔡玉萱

◎蔡玉萱

鄉下腿腳不便長輩多，家屬拿存摺和印章幫忙取款是常有的事，阿伯說一個女人在老家門口站崗，等到奶奶開門澆花，就湊上前說話，但是一看到後面跟著阿伯，她就轉身離開。

電話裡，我問奶奶詐騙集團都怎麼騙人，奶奶說，會先關心妳啊，問妳家裡還有什麼人，需不需要幫忙，可能一個人住的，有了幾次信任以後，就請她幫忙取錢，等到最後她卻沒有出現。

奶奶又問我，端午有沒有吃粽子，暑假回來嗎，可是我早已沒有暑假。接著是中秋，冬至百里共湯圓，終於我和爸媽一起回老家，車子卻臨時轉向開進醫院。

病床上奶奶看起來比任何時候都健康，臉龐發光，只是不回答，醫生說應該是今天，她笑瞇瞇看著我，像在說著，好險，差點就以為妳是詐騙集團了呢。●

