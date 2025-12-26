【家庭plus．微幸福案內】腦袋短路 發個呆重開機

面對一片寧靜的湖水，很容易發呆放空自己。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

現在許多研究已經證明，人需要發呆時間讓腦袋重置一下。讓疲憊的腦筋初始化，反而更能有效促進創造性思考，亦即不抱任何企圖地發呆，讓一切放空，才能真的放鬆，讓自己傻傻地、恍恍惚惚地，放空後，反而能提高集中力，而且會湧出幸福感來。

即使沒有科學研究結果提醒，人其實很本能就會讓自己什麼都不想，我尤其如此，不發呆就不知道下一步要做什麼，每天很自然地找機會發呆。

以前散步時，常在公園的長板凳上看到發呆的人，知道這人正在休息讓腦復原中，但現在大家都在滑手機，忘記原本來公園的一大效果，就是讓自己擺脫數位資訊的糾纏。讓腦休息，給自己一點餘白，放下傷腦筋的資訊或未能解決的問題，有時放開後，就像短路的電腦重新開機，一切問題就自動整理、解決，甚至許多記憶還會自動整理統合起來，成為新資訊。萬事歸零後，反而能客觀知道自己到底要做什麼！

我沒有複雜的企圖心，只覺得多放空、放鬆，自然會分泌幸福賀爾蒙的血清素，很有滿足感，心神安定，不會欲求不滿，因此不斷製造發呆時間。我的發呆時間，主要是找個安靜的地方面對窗外，在公園裡大樹下的椅子、面對一片池水，抑或看著毫無目的游動的鯉魚，就很自然地不會想急躁地汲取資訊或整理思路。

入浴泡澡時間是絕大多數日本人的發呆時間，對每天都去超級錢湯泡澡的我，也是一天裡最放鬆的時間，尤其每天固定泡據說有降血壓效果的高濃度碳酸湯10分鐘，是我最佳發呆時間，傻傻地伸展肢體沉浸在寬廣的浴池裡。被強制無法做任何事的時間，就是天賜的發呆時間，呆到連晚飯吃什麼都不大想得起來的程度就OK了。

每個人各自會製造最適合自己的發呆時間，像電車或巴士移動時間，不要戴耳機而眺望窗外，幾分鐘後自然會恍惚起來，或在公園內無目標地散步、坐下來，不費神就會自然發呆起來；或看看藍天，在紙上塗鴉也能放空。只要有10分鐘或5分鐘的發呆，就能帶來相當的幸福感！

