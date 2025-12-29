自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】人生下半場 兼顧愛與自由

2025/12/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／小湞

去年底的那段待業時光，讓我人生中出現了一個警報器，當我看到老媽流露出的擔憂，我才驚覺，原來單身熟齡的我，一直都在一個無形的保護傘下。這把傘，是媽媽對我無條件的包容與愛，讓我能夠在人生的風雨中，任性地做自己。沒有她，我可能早已無所適從。

獨居的日子，就像一場孤單的修行。近年來，身體的些微退化，讓我開始對「老年獨居」這個詞產生莫名的恐懼。縱使現在有了工作，那股不安感依然如影隨形。

我思考過，為了身材外貌學著養生，讓自己活得更凍齡，但內心的聲音卻總說：「別勉強自己。」我一向忠於自我，秉持著「不勉強」的人生觀。這種生活態度，像是一把雙面刃，它賦予我自由，卻也讓我對未來的健康產生了焦慮。

但，我很快便釋懷了。生命的意義，從來不是在於活得有多長，而是活得有多真。我不願為了迎合世俗的價值觀，而放棄自己隨心所欲的生活方式。或許，在許多人眼裡，我離經叛道，但在我心中，這是對自己的尊重。

對於愛情，我依舊保有期待，即使離異，我還是期許著，有一天能遇到一個靈魂伴侶。這些年，我更願意先與自己好好相處。我喜歡旅行，在不同的城市裡感受生命的悸動。除了旅行，我對人生沒有特別的嚮往。我明白「明天與意外，哪個先來」的道理，所以更忠於自己的內心。

「把自己照顧好。」老媽這句簡單的話，卻蘊含著最深刻的愛與智慧。回歸到最純粹的當下，把自己照顧好，不只是身體上的健康，更是心靈上的富足。無論是待業還是工作，無論是單身還是兩人，只要心裡有愛、有溫暖，我們就能擁有面對一切挑戰的勇氣。

人生，本來就是一場不完美的旅程。無法預知下一站的風景，但可以決定用什麼樣的心情去欣賞。當學會擁抱自己的不完美，當相信愛是我們最強大的後盾，就能在人生的道路上，走得更穩、更遠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應