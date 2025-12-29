【家庭plus．生活大補帖】人生下半場 兼顧愛與自由

圖／達志影像

文／小湞

去年底的那段待業時光，讓我人生中出現了一個警報器，當我看到老媽流露出的擔憂，我才驚覺，原來單身熟齡的我，一直都在一個無形的保護傘下。這把傘，是媽媽對我無條件的包容與愛，讓我能夠在人生的風雨中，任性地做自己。沒有她，我可能早已無所適從。

獨居的日子，就像一場孤單的修行。近年來，身體的些微退化，讓我開始對「老年獨居」這個詞產生莫名的恐懼。縱使現在有了工作，那股不安感依然如影隨形。

我思考過，為了身材外貌學著養生，讓自己活得更凍齡，但內心的聲音卻總說：「別勉強自己。」我一向忠於自我，秉持著「不勉強」的人生觀。這種生活態度，像是一把雙面刃，它賦予我自由，卻也讓我對未來的健康產生了焦慮。

但，我很快便釋懷了。生命的意義，從來不是在於活得有多長，而是活得有多真。我不願為了迎合世俗的價值觀，而放棄自己隨心所欲的生活方式。或許，在許多人眼裡，我離經叛道，但在我心中，這是對自己的尊重。

對於愛情，我依舊保有期待，即使離異，我還是期許著，有一天能遇到一個靈魂伴侶。這些年，我更願意先與自己好好相處。我喜歡旅行，在不同的城市裡感受生命的悸動。除了旅行，我對人生沒有特別的嚮往。我明白「明天與意外，哪個先來」的道理，所以更忠於自己的內心。

「把自己照顧好。」老媽這句簡單的話，卻蘊含著最深刻的愛與智慧。回歸到最純粹的當下，把自己照顧好，不只是身體上的健康，更是心靈上的富足。無論是待業還是工作，無論是單身還是兩人，只要心裡有愛、有溫暖，我們就能擁有面對一切挑戰的勇氣。

人生，本來就是一場不完美的旅程。無法預知下一站的風景，但可以決定用什麼樣的心情去欣賞。當學會擁抱自己的不完美，當相信愛是我們最強大的後盾，就能在人生的道路上，走得更穩、更遠。

