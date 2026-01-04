自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】海口狂想曲昨熱鬧登場 屏東落山風藝術季正式揭幕

2026/01/04 05:30

以天為棚、以海為景、用風伴奏的沉浸式劇場，帶給觀眾完全不同的體驗。（記者陳彥廷攝）以天為棚、以海為景、用風伴奏的沉浸式劇場，帶給觀眾完全不同的體驗。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東落山風藝術季於去年12月20日展開，為整個活動揭開序幕的年度沙灘大戲《海口狂想曲》，於昨（3）日傍晚在海口沙灘盛大登場，上千名民眾頂著低溫及強勁落山風湧入海岸欣賞演出，再度寫下屏東冬季藝文活動的精采篇章。

落山風藝術季昨天在車城海口沙灘熱鬧登場。（記者陳彥廷攝）落山風藝術季昨天在車城海口沙灘熱鬧登場。（記者陳彥廷攝）

強烈大陸冷氣團來襲，恆春半島昨天明顯降溫，加上落山風狂吹，在沙灘吹起的紋路形成美麗景象，落山風藝術季利用恆春半島獨有的自然地景，讓海岸、沙灘與強勁落山風既是舞台亦是佈景，成為全台灣少見的戶外沉浸式藝術現場。

今年的《海口狂想曲》集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，形塑充滿能量與想像的「台式芭比狂歡派對」，金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕，緊接著，「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」，帶來高難度肢體特技表演，讓現場觀眾驚呼連連；最後壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫MeimageDance」，則以深具當代精神的舞蹈語彙，為整場演出注入厚實而耐人尋味的藝術深度，氣溫雖低卻是人氣超旺。

屏縣府指出，在落山風籠罩的海口沙灘，表演團隊必須全力克服不定向又有強弱差別的風勢及沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合都是高度考驗，成就這每年僅一場、無法複製的現場魅力。

