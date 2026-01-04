【藝術文化】國光劇團2026微劇場 青年軍挑梁3齣經典劇目

黃世苰（左）在《戰馬超》展現精采身段。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心所屬國光劇團推出「2026微劇場」演出，由優秀青年團員擔綱演出，精選《定軍山》、《癡夢》、《戰馬超》等京崑經典劇目，將於1月7日下午2點30分，在台灣戲曲中心登場。

此次微劇場由3齣風格迥異的劇目組成，開場《定軍山》（選場）由陳冠丞主演，該劇為「靠把老生」的代表性劇目，展現老將黃忠的颯爽英姿，故事出自《三國演義》第七十回，描述魏將張郃進犯葭萌關，諸葛亮運用智激之法，讓老將黃忠與副將嚴顏自願迎戰。黃忠在戰場上利用驕兵之計連次佯敗，使張郃疏於防範後，一舉夜襲大敗魏軍，成功攻克天蕩山。

第2齣劇目則是崑劇《爛柯山》中極具代表性的《癡夢》，由鄒子敏演出。劇情描述漢代書生朱買臣之妻崔氏，因不耐家境貧寒，逼迫丈夫寫下休書。崔氏改嫁後因故再度離異，後聽聞朱買臣上京赴試高中，在悔恨交加中入夢。夢境中崔氏以為朱買臣派人敲鑼打鼓前來迎接，正當欣喜萬分之際，夢醒發現身邊僅有破壁殘燈與零碎月影相伴，深刻描繪角色心境的落差。

最後，由黃世苰與孫顯博合作帶來武戲經典《戰馬超》，此劇又名《兩將軍》或《葭萌關》，描述劉備攻取西川時，張魯派馬超進攻葭萌關牽制蜀軍，諸葛亮則派遣張飛迎戰。馬超與張飛兩位大將在關前力戰不懈，甚至日以繼夜交手仍不分勝負。這場戲考驗武生與武淨的功力，雙方對打的緊湊節奏與身段是觀眾矚目的焦點。

國光劇團透過「微劇場」的演出形式，讓青年演員在挑梁演出的過程中深化技藝。國光劇團表示，安排小型演出內容是為了淬鍊青年團員的京劇造詣，藉此提升演員的表演能力並累積舞台經驗，同時將傳承經典劇目的成果與觀眾分享。

