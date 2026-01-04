自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國光劇團2026微劇場 青年軍挑梁3齣經典劇目

2026/01/04 05:30

黃世苰（左）在《戰馬超》展現精采身段。（國光劇團提供）黃世苰（左）在《戰馬超》展現精采身段。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心所屬國光劇團推出「2026微劇場」演出，由優秀青年團員擔綱演出，精選《定軍山》、《癡夢》、《戰馬超》等京崑經典劇目，將於1月7日下午2點30分，在台灣戲曲中心登場。

此次微劇場由3齣風格迥異的劇目組成，開場《定軍山》（選場）由陳冠丞主演，該劇為「靠把老生」的代表性劇目，展現老將黃忠的颯爽英姿，故事出自《三國演義》第七十回，描述魏將張郃進犯葭萌關，諸葛亮運用智激之法，讓老將黃忠與副將嚴顏自願迎戰。黃忠在戰場上利用驕兵之計連次佯敗，使張郃疏於防範後，一舉夜襲大敗魏軍，成功攻克天蕩山。

第2齣劇目則是崑劇《爛柯山》中極具代表性的《癡夢》，由鄒子敏演出。劇情描述漢代書生朱買臣之妻崔氏，因不耐家境貧寒，逼迫丈夫寫下休書。崔氏改嫁後因故再度離異，後聽聞朱買臣上京赴試高中，在悔恨交加中入夢。夢境中崔氏以為朱買臣派人敲鑼打鼓前來迎接，正當欣喜萬分之際，夢醒發現身邊僅有破壁殘燈與零碎月影相伴，深刻描繪角色心境的落差。

最後，由黃世苰與孫顯博合作帶來武戲經典《戰馬超》，此劇又名《兩將軍》或《葭萌關》，描述劉備攻取西川時，張魯派馬超進攻葭萌關牽制蜀軍，諸葛亮則派遣張飛迎戰。馬超與張飛兩位大將在關前力戰不懈，甚至日以繼夜交手仍不分勝負。這場戲考驗武生與武淨的功力，雙方對打的緊湊節奏與身段是觀眾矚目的焦點。

國光劇團透過「微劇場」的演出形式，讓青年演員在挑梁演出的過程中深化技藝。國光劇團表示，安排小型演出內容是為了淬鍊青年團員的京劇造詣，藉此提升演員的表演能力並累積舞台經驗，同時將傳承經典劇目的成果與觀眾分享。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應