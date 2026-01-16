【家庭plus．生活停看聽】重拾鍋鏟 不變老

圖／達志影像

文／七賢

82歲的母親，包完肉粽又在翻月曆，嘴裡念念有詞「中元普渡拜拜、中秋節拜拜、重陽節拜拜、冬至拜拜，再來就要準備過年炊粿了」。拜過來拜過去，就拜到春節貼春聯了。

自從媽媽的毛孩西施犬妹醬在寒冬的夜晚獨自躍上彩虹橋，家中的狗聲狗語消失了，寂寞的她連公園散步也意興闌珊，問她：「我們再去領養一隻浪浪來陪妳，好嗎？」她搖搖手，說「不要，不要，我不想再傷心一次了，這樣沒事也很好。」其實媽媽一點也不好，人老了，老伴走了、孫子長大搬出去住了，連陪她散步的狗妹也走了，長長的一天，只剩看電視、吃三餐。人少，也很難煮菜，索性亂吃。

請繼續往下閱讀...

大孫女換工作，回家跟阿媽報告，大聲說：「阿媽，我的新公司騎回家只要15分鐘，我可以晚上回家吃晚餐，順便包便當當隔天的午餐嗎？我男朋友也要包便當喔。」阿媽一聽高興極了，連連讚聲說：「吃外面的便當太油、青菜太少、也太貴，還是吃家裡的比較健康啦！妳男朋友吃得慣我煮的菜嗎？」孫女討好地說：「他很好養啦，他也是阿媽帶大的小孩，喜歡所有阿媽炒的菜。」隔天媽媽滿面春風拉著菜籃車上傳統市場買菜了。

「阿枝姐，菜怎麼買那麼多，今天沒有拜拜哪？」豬肉攤的阿福嬸手中切著腰內肉問媽媽。「我孫女現在每天回家吃晚餐，還要外帶兩個便當，當然要煮得澎湃點，肉再多切一點。」媽媽回答得滿驕傲的。

「妳幫我寫菜單貼在冰箱上，我比較好買菜，每天煮的菜色才不會重複，這樣便當裝起來才會有魚、有肉、有蛋、有菜還有豆腐，吃不膩。」「好，媽妳說我寫。」我準備紙筆記下老人口中的家常菜，有些菜她真的很久沒煮了，像是雪裡蕻炒肉絲、粉蒸肉，還有金沙苦瓜。

老人睡完午覺，開始揀菜、醃肉、洗米，她煮菜有她的堅持，容不得別人加油添醋，她的廚房也容不下第二個女人，所以我跟妹妹的廚藝慘不忍睹。餐桌上笑咪咪的母親慈愛地看著孫女大快朵頤，吃人嘴軟的孫女適時來上一句：「阿媽煮的菜百吃不厭，我的記憶沒有媽媽味，只有阿媽味喔！」此話真不假。

餐桌上的一老一小，讓平凡的日子顯得不平凡，人間煙火演繹家的味道。

