自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】重拾鍋鏟 不變老

2026/01/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／七賢

82歲的母親，包完肉粽又在翻月曆，嘴裡念念有詞「中元普渡拜拜、中秋節拜拜、重陽節拜拜、冬至拜拜，再來就要準備過年炊粿了」。拜過來拜過去，就拜到春節貼春聯了。

自從媽媽的毛孩西施犬妹醬在寒冬的夜晚獨自躍上彩虹橋，家中的狗聲狗語消失了，寂寞的她連公園散步也意興闌珊，問她：「我們再去領養一隻浪浪來陪妳，好嗎？」她搖搖手，說「不要，不要，我不想再傷心一次了，這樣沒事也很好。」其實媽媽一點也不好，人老了，老伴走了、孫子長大搬出去住了，連陪她散步的狗妹也走了，長長的一天，只剩看電視、吃三餐。人少，也很難煮菜，索性亂吃。

大孫女換工作，回家跟阿媽報告，大聲說：「阿媽，我的新公司騎回家只要15分鐘，我可以晚上回家吃晚餐，順便包便當當隔天的午餐嗎？我男朋友也要包便當喔。」阿媽一聽高興極了，連連讚聲說：「吃外面的便當太油、青菜太少、也太貴，還是吃家裡的比較健康啦！妳男朋友吃得慣我煮的菜嗎？」孫女討好地說：「他很好養啦，他也是阿媽帶大的小孩，喜歡所有阿媽炒的菜。」隔天媽媽滿面春風拉著菜籃車上傳統市場買菜了。

「阿枝姐，菜怎麼買那麼多，今天沒有拜拜哪？」豬肉攤的阿福嬸手中切著腰內肉問媽媽。「我孫女現在每天回家吃晚餐，還要外帶兩個便當，當然要煮得澎湃點，肉再多切一點。」媽媽回答得滿驕傲的。

「妳幫我寫菜單貼在冰箱上，我比較好買菜，每天煮的菜色才不會重複，這樣便當裝起來才會有魚、有肉、有蛋、有菜還有豆腐，吃不膩。」「好，媽妳說我寫。」我準備紙筆記下老人口中的家常菜，有些菜她真的很久沒煮了，像是雪裡蕻炒肉絲、粉蒸肉，還有金沙苦瓜。

老人睡完午覺，開始揀菜、醃肉、洗米，她煮菜有她的堅持，容不得別人加油添醋，她的廚房也容不下第二個女人，所以我跟妹妹的廚藝慘不忍睹。餐桌上笑咪咪的母親慈愛地看著孫女大快朵頤，吃人嘴軟的孫女適時來上一句：「阿媽煮的菜百吃不厭，我的記憶沒有媽媽味，只有阿媽味喔！」此話真不假。

餐桌上的一老一小，讓平凡的日子顯得不平凡，人間煙火演繹家的味道。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應