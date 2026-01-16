自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】應景應時 買福袋沾喜氣

2026/01/16 05:30

把福袋提回家是日本正月文化，也是喜氣十足的正月風物詩。（劉黎兒攝）把福袋提回家是日本正月文化，也是喜氣十足的正月風物詩。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

有次買了福袋，裡面甜點兌換券放到過期失效，悔意無限，後來有點自我厭惡，休息幾年沒買福袋，今年受不了福袋限定的波堤靠墊贈品誘惑，多少滿足了買福袋的應時感，結果發現自己不過隨波逐流。今年日本年假特長，買福袋的人各地都增加15%以上！

福袋原本是指日本七福神裡專司商業繁盛的大黑天所揹的大袋，袋裡據說裝的是幸運與幸福，也因此福袋原本有分享幸福與招福之意。江戶時代時，許多吳服店正月時把賣剩的布料、和服等裝在袋子裡便宜賣，稱為福袋，讓人碰運氣也祈禱商業繁盛，從此成了日本正月文化的一部分。福袋基本上一定要讓客人有超值感，今年大阪有百貨公司一開始營業就有2400人排隊等著搶購福袋。

許多店家至今嚴守福袋內容不公開的傳統，讓客人打開時有期待的雀躍感，覺得福袋充滿未知的喜悅，尤其有些平時就渴望卻又無法輕易出手買的東西，如果出現在福袋裡，就會覺得幸運無比，甚至有命中注定的快感；或是原本未曾想過要買的東西，因福袋而入手，因此邂逅了一個不同的世界，甚至重新認識自己，發現自己很適合！不過現在大家擁有的物品過剩，許多人只想買自己真正想要的東西，因此大部分福袋內容都是公開的，尤其服飾福袋還分好尺寸，才不會浪費。

現在福袋不僅內容透明，稍有人氣的福袋都必須預購，超人氣福袋還必須抽籤，競爭倍率高達5倍到10倍；許多福袋在網上挑選、付款及宅配，在12月之前就必須訂購，少了正月當場把福袋提回家的氣氛，這原本是日本年終及開年的風物詩呢！

日本福袋價格逐年兩極化，有的福袋是藝術品、黃金、住宅、汽車、名貴珠寶手錶或豪華旅行等，高達數千萬至上億日圓，但大多數日本人還是以1至3萬日圓實用性高的福袋為主，日常生活常去的商店街小店或超市則會推出1千日圓的蔬果或麵包蛋糕等食品福袋。

因為是福袋，往往比平時慷慨解囊，買點好東西，也是自我肯定的方式，同時迴避現在不買就買不到，或沒占到便宜的失落感，帶來屬於正月才有特別喜悅。紅紅的福袋雖已成企業商戰一大主力，但還是很偉大的！

