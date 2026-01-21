【藝術文化】衛武營與勞力士締結合作夥伴關係 代言人假聲男高音奧林斯基3月登台獻演

勞力士成為衛武營專屬鐘錶合作夥伴，這是勞力士首度支持台灣表演藝術中心，左起為勞力士台灣總經理林人和、大中華區行政總裁馬思明、衛武營藝術總監簡文彬、營運副總監黃國威。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營與瑞士鐘錶品牌勞力士合作，將設立勞力士時鐘象徵夥伴關係，並由假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基與金蘋果古樂團於3月21日帶來《超越》音樂會，以藝術饗宴開啟雙方合作序幕。

雅庫布．約瑟夫．奧林斯基自2025年起擔任勞力士代言人。

（衛武營提供）

雅庫布．約瑟夫．奧林斯基以精湛技巧與舞台魅力風靡全球，自2025年起擔任勞力士代言人，此次奧林斯基將於3月21日《超越》音樂會中，與實力強勁的金蘋果古樂團同台演出，為台灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴。

請繼續往下閱讀...

勞力士與全球多家頂尖歌劇院與表演藝術中心都有建立合作夥伴關係，這是首度支持台灣表演藝術中心，突顯衛武營躋身國際頂尖文化場館之列。雙方合作核心在於促成國際藝術大師與在地藝術舞台交流，透過多元藝術實踐，包含衛武營旗艦歌劇製作計畫，以當代視角開創文化傳承，重新詮釋經典與傳統，成為跨越時間的文化資產。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自2018年啟用以來，致力體現「眾人的藝術中心」願景，深耕歌劇、舞蹈與傳統戲曲；勞力士則對於卓越品質的極致追求與「永恆傳承」擁有堅定信念，透過雙方合作，期許能讓台灣獨特的文化創意力獲得肯定，並在國際藝壇的舞台上展現獨特的光芒。

勞力士台灣分公司總經理林人和指出，透過這次合作，開啟創意與文化交流新機會；藉由雙方夥伴關係，持續為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法