【藝術文化】聯邦銀行美術獎頒獎 林鴻聯：聯邦藝術中心年後登場

《自由時報》副社長陳進榮（左起）、文化部長李遠、聯邦銀行董事長林鴻聯以及聯邦美術獎總召集人許坤成共慶聯邦銀行34週年。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「聯邦銀行34週年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮」於昨（21）日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行。聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、總經理許維文、協辦單位《自由時報》副社長陳進榮皆出席與會。典禮特別邀請文化部長李遠擔任頒獎人，表揚多位優秀藝術創作者，共同見證這項已推動超過20年的國內指標性藝術獎項。

「台灣美術貢獻獎」頒予已故膠彩畫大師郭雪湖。郭雪湖之女郭香美（左起）及郭珠美自文化部長李遠手中接獲獎座。（記者潘少棠攝）

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，聯邦銀行推動藝術獎已邁入28年，初衷是希望金融機構除了商業行為，也能對社會有所貢獻。他形容銀行是搭建大眾與畫家之間的橋梁，並透露計畫多年的「聯邦藝術中心」已進入尾聲，預計於過年後擇期宣布相關開幕消息，為藝術家提供具體的展示平台。文化部長李遠對此表示欣喜，認為聯邦美術獎從新秀、中壯世代到致敬前輩的貢獻獎，3個面向與文化部推動的政策目標一致。

第23屆聯邦美術印象大獎首獎得主李承修（右）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）

本屆「聯邦美術新人獎」首獎由謝家容獲得，其作品透過細膩的光影技巧描繪植翠之美；「聯邦美術印象大獎」首獎則由李承修奪得，他以具穿透性的印象派畫風呈現台灣山海景緻。象徵最高榮譽的「台灣美術貢獻獎」頒發給已故膠彩畫大師郭雪湖，由其女兒郭香美與郭珠美代表領獎，表彰其對台灣近代美術發展的深遠影響。美術獎總召集人許坤成特別提到，郭雪湖的代表作〈南街殷賑〉是他最尊敬的作品，並強調膠彩畫在台灣美術史具有極重要地位。

第28屆聯邦美術新人獎首獎得主謝家容（左）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）

印象大獎得獎者李承修在分享創作歷程時提到，參賽動機源於看到台藝大同窗鍾子逸獲獎，進而興起同儕競爭的念頭，他回憶當時在朝九晚六的工作之餘，租了一間不到5坪的雅房做為工作室，利用下班後的時間進行創作。曾於2024年獲得入選獎的他深信努力必有回報，因此決定投入近1年時間完成今年的5件參賽作品。新人獎首獎得主謝家容則感性表示，這份獎項是對她創作熱情的重要鼓勵。

為推廣本土油畫藝術，本屆所有得獎作品即日起於聯邦銀行民生東路總行大廳展出，隨後將於全國各地展開巡迴展。詳細展出時間及地點可至官網（https://web.ubot.com.tw/UB/2026exhibit/）查詢。

