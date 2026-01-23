限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】動畫創作者基地成果發表 走進「關鍵影格」直擊創作現場
「映演單元」將播映3D原創動畫長片《憶世界大冒險》。（C-LAB提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場（C-LAB）主辦的動畫創作者基地，成立3週年，將於1月24日、25日在基地園區舉辦為期兩天以「關鍵影格 KEYFRAME」為主題的成果特展。活動期間將開放平時不對外公開的動畫創作者基地，結合展覽、映演、Artist Talk、工作坊與市集等內容，邀請觀眾走進創作現場。
「新秀影格」單元播映「動畫新秀孵育計畫」與「HPC 臺灣動畫大賽」歷屆佳作。圖為《皮皮與爆米花》海報。（C-LAB提供）
動畫創作者基地源於文化部自2021年起推動的產業培力政策，選址位於C-LAB東北側的舊空軍宿舍A棟，並依動畫產業需求規畫進駐創作空間、動態捕捉攝影棚、會議室與交片室，於2022年正式啟用，歷經3年運作，該基地逐步累積創作能量，成為台灣原創動畫的重要孵育場域。
請繼續往下閱讀...
活動規畫3大放映單元，涵蓋不同層次的創作能量。「新秀影格」收錄「動畫新秀孵育計畫」與「HPC台灣動畫大賽」歷屆佳作，展現新銳創作者的實驗精神；「驚喜影格」則開放觀眾搶先觀看由乾坤一擊與得易創意合作尚未公開的動作短片；針對家庭族群，「親子影格」將放映改編自繪本的動畫《INSIDE 蘊／孕》與動畫短片《電風》，並安排親子特別場，帶領大小朋友觀賞《Dream Cats夢境喵小隊》等作品，一窺動畫製作的幕後點滴。
展覽期間亦安排多場Artist Talk，由不同領域的動畫創作者分享創作經驗，邀請觀眾從多元角度理解動畫的生成。活動採免費參加，部分內容需事先至Accupass平台報名，詳詢C-LAB官網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應