【藝週末．國際藝聞】威尼斯古根漢聚焦盧喬．豐塔納 鮮為人知的陶瓷作品

豐塔納1936-37年創作的〈鱷魚〉。（卡斯滕．格雷夫畫廊聖莫里茨分館提供）

文／方一在

位於威尼斯大運河旁的佩姬．古根漢美術館（Peggy Guggenheim Collection），是紐約古根漢創辦人所羅門的姪女佩姬．古根漢的故居，目前正展出「製造：盧喬．豐塔納的陶瓷作品」（Manu-Facture：The Ceramics of Lucio of Fontana），為首度專門聚焦於豐塔納陶瓷作品之展覽。

盧喬．豐塔納（Lucio Fontana，1899-1968）在1950年代以斜切、穿刺畫布聞名，成為極簡主義始祖，但此次特展著重於他視為人生存在之樂趣、卻鮮為人知的陶瓷領域。「製造」一詞除了有以雙手塑形之意，也蘊含單品之外的系列創作。豐塔納的陶瓷創作橫跨數十載，經歷不同時代背景，而義大利與阿根廷混血的他，多次搬遷於兩地之間，這些都成為他能深刻領悟陶瓷觸感與表現力的靈感泉源。其中，在1930年代受爬行性動物與海洋啟發，創作出充滿活力、粗糙及光滑紋理交織成綠色和橙色釉面的鱷魚，堪稱其代表作；至於人生最後階段，豐塔納傾向徒手在陶土上留下印記，外觀也回歸至簡單、無裝飾的球形及卵形。

請繼續往下閱讀...

豐塔納一生作品從女性、海洋生物等具象雕塑到後期的抽象形式，皆創新地融合藝術與工藝，扭轉大眾對陶瓷的印象。他不僅是空間、觀念藝術的先驅，也是一位深入陶瓷核心，傳達陶土情感的藝術家，此次共展出超過70件作品，展期至3月2日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法