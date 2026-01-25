【藝術文化】李明學個展一加一 以動物符號回應欲望與制約

李明學互動作品《天竺鼠的日常》，邀請觀眾踩踏飛輪，以帶動電腦螢幕中天竺鼠影像的播放節奏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鳳甲美術館與EQUAL = 等號™ ©藝術空間共同推出藝術家李明學個展「一加一」，透過曖昧、模糊與尚未被秩序完全規訓的狀態，邀請觀眾思考：在斷裂且多重的當代環境中，「欲望」與「制約」之間的關係，即日起至2月8日，於鳳甲美術館展出。

李明學受訪時指出，他將「一加一」理解為一種「介入的姿態」，是在既有符號體系中「再多說一點，或再多做一點什麼」的可能性。

請繼續往下閱讀...

展覽作品圍繞動物、消費、勞動與邊界等符號展開，透過功能抽離與形象轉換，使熟悉的視覺語彙產生距離感，部分作品刻意保留缺席位置，讓角色、身體或功能被移除後，留下需由觀眾自行補完的空白，使物件游移於象徵與現實之間。

李明學表示，動物意象關注身體勞動如何在制約機制中被自然化。他以互動作品《天竺鼠的日常》為例，該作透過踩踏飛輪影響影像播放節奏，讓參與者無法即時觀看成果，只能透過他人轉述得知變化，他指出，此機制使身體勞動失去直接回饋，呈現一種僅「為運動而運動」的狀態，也反思健身是否逐漸成為另一種工作形式。

另一件作品《烏龜、兔子與老鷹》嫁接伊索寓言《龜兔賽跑》與《老鷹與龜》2則故事，3隻動物置於可自動旋轉的跑道結構中，形成無起點亦無終點的閉合循環。李明學藉由此作探討，當人們認同消費世界所提供的規則，便會不斷投入其中，並讓制約機制持續運轉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法