【藝術文化】畫廊協會2026強化AI運用 啟動北、中雙引擎計畫

畫協媒體茶敘，左起ART TAIPEI藝術總監姚妤萱、畫協理事長陳菁螢、祕書長游文玫、新創行銷總監陳怡文。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕畫廊協會（TAGA）昨（27）日宣布年度策略亮點，包括將2026年定調為「藝術與科技共生」的關鍵年，同時，今年也將啟動藝博會台北、台中「One Anchor One Lab」雙引擎計畫，畫協理事長陳菁螢表示，協會將全面整合台灣科技島的軟硬體優勢，並透過雙引擎戰略，精準鏈結國際交易核心，盼藉此深化台灣藝術產業的整體實力。

陳菁螢說明，隨著AI時代進展，畫協預計在官方網站與線上展廳導入AI搜尋，同時期望未來能透過理解網站用戶的美學偏好，提供如個人藝術顧問般的檢索體驗。此外，也將嘗試在藝博會引用數據導航展場，導入Beacon技術進行即時流量觀測，並分析觀眾的停留時長與動線軌跡。這些數據將視覺化呈現展場「熱點（Heatmap）」，做為展商未來在策展策略與展位布局上的科學依據。

請繼續往下閱讀...

更令人期待的是，ART TAIPEI台北國際藝術博覽會將首度攜手Computex，整合台灣頂尖硬體實力，預計先於Computex展會現場呈獻數位藝術創作，透過科技硬體實力與藝術感性思維的共振，開啟跨領域合作的新篇章。

陳菁螢表示，做為亞洲最資深的藝博會，目前台灣的藝術市場趨勢大致與國際接軌，但在審美上有著屬於台灣當地的特色，一方面希望藉由ART TAIPEI持續向國際發聲，另一方面也能透過「Taipei Art Week台北藝術週」對內將藝術細緻地織入城市的感性紋理，真正成為亞洲當代藝術的錨點（One Anchor），持續強化指標性的國際對話能量。

至於ART TAICHUNG台中藝術博覽會，今年將落點於台中國際會展中心（One Lab），聯動「綠美圖」共振城市美學。除將提供展商策畫更大型的群展或大型畫作與雕塑之外，也將深化「館際收藏聯盟」機制，強化與美術館等學術單位的連結；協會也將持續對接海外展商，探索屬於台中的藝術商業新模式。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法