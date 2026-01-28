自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】陳彥諺／暗巷也有月光 － 2之2

2026/01/28 05:30

伊朗伊斯蘭共和國治下的伊朗女性，依法不得在男女混合的公共場所唱歌、跳舞。（因什葉派穆斯林神職人員認為，女性的歌聲，可能有色情意味。）2025年，只能在明信片裡，看見自在擺動身軀的波斯女性。伊朗伊斯蘭共和國治下的伊朗女性，依法不得在男女混合的公共場所唱歌、跳舞。（因什葉派穆斯林神職人員認為，女性的歌聲，可能有色情意味。）2025年，只能在明信片裡，看見自在擺動身軀的波斯女性。

文．攝影◎陳彥諺

女性在公共場合如未依規定佩戴頭巾，除了將成為處刑原因外，其所置身的店家也將因此遭受懲處。所以在咖啡廳、餐廳等日常場所，常可見到這沒有女性臉孔的頭巾圖示，其上寫著：「務必遵守伊斯蘭頭巾規定。」女性在公共場合如未依規定佩戴頭巾，除了將成為處刑原因外，其所置身的店家也將因此遭受懲處。所以在咖啡廳、餐廳等日常場所，常可見到這沒有女性臉孔的頭巾圖示，其上寫著：「務必遵守伊斯蘭頭巾規定。」

反正待在原處也解決不了問題，那麼，就憑印象走吧。

剛才好像經過那間店？嗯，好像是。剛剛是轉過那個彎對嗎？應該沒錯，我記得那個路口。

我們一邊循著記憶，接力拼出回去的路，一邊聊起我們各自的旅途。現年二十歲的Harika，已經獨自走訪了許多外交部警示為危險的國家，比如塔利班政權治下的阿富汗。

塔利班掌權後，任何公開的女性照片都被噴漆毀壞，當局認為「以免倡導女性權利」。女性除了被要求穿上全罩袍波卡外，「陌生人不應聽到女性聲音」，因此，女性連在公共場合發出聲音的權利，都要被剝奪。

她說，所以走在街上，只要有女人經過，她就會試圖大聲說話、誇張地笑出聲音，她想讓經過的女性聽到，嘿，有個女人也在這裡啊。

雖然有點危險、看似冒失，但她還是要這樣做。憑什麼身為女人，我們就得在這個世界裡，被迫缺席？

在黑夜裡走著，雖然經過的車輛有時會降下車窗瞥一眼，但我們並沒有因此害怕，反而腳步更加散漫。經過雜貨店就興奮地去逛一逛，她買了果汁我買了水，經過炸雞店很香就去排隊，文盲式地用肢體語言點了炸雞、起司條和雞米花。

提著香噴噴的炸物桶走在路上，憑著她記得的路、靠著我曾經經過的店家，一個路口接著另一個彎，不知道過了多久，總之，我們順利回到青旅前的巷子口了。

轉進巷子，沒了街邊的霓虹燈光，巷裡頓時非常暗。Harika走到暗巷中段，腳步突然停了下來。

她抬起頭，我也跟著她，抬起了頭。

暗巷的上方，是月光。

稀薄的雲籠罩新月，光線雖然微弱，卻可以照亮我們的臉。我和Harika安靜地並肩看著，直到她開口說話。

她聲音很輕，平穩敘述著。她說，她常常會像這樣抬頭看月亮，尤其在女性幾乎被迫隱形的地方。

「無論在多麼暗的地方，只要抬頭去看，就沒有人可以剝奪月光。」她告訴自己，不管任何時候、不管再怎麼感到孤單無援，月光下，同時還有許多人，也正在應付困難。

於是，勇敢的女孩伸出手，準備推開青旅大門。門的後面，就是真實世界的縮影了，我們就得要迎面應付，置身在這個世界，身為女性的各種難題了。

暗巷裡，女孩的聲音輕柔卻清晰。

「我們走吧。」●

