藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奇美埃及之王重磅揭幕 王權視角感受56位法老傳奇時代

2026/01/29 05:30

眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展昨日熱鬧開幕，奇美博物館館長許家彰（右3起）、奇美博物館董事長郭玲玲、大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬、大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅等人合影。 （奇美博物館提供）眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展昨日熱鬧開幕，奇美博物館館長許家彰（右3起）、奇美博物館董事長郭玲玲、大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬、大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅等人合影。 （奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館攜手大英博物館推出的「埃及之王：法老」特展，今日起對外開放參觀，280件珍寶精采呈現，高達99%是首度來台，讓民眾跨越時空深刻感受古文明盛宴。

〈未來的國王霍朗赫布及妻子雕像〉是大英博物館策展人推薦必看的藏品之一。（記者吳俊鋒攝）〈未來的國王霍朗赫布及妻子雕像〉是大英博物館策展人推薦必看的藏品之一。（記者吳俊鋒攝）

「埃及之王：法老」特展昨（28）日舉行開幕記者會，大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅（Kelly Accetta Crowe）推薦必看4件珍寶，分別是特展主視覺〈塞提二世王權坐像〉，還有〈未來的國王霍朗赫布及妻子雕像〉、〈家族檔案文書〉與〈阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲〉等，距今都超過3千年。

〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉由18片石塊組合，是這次特展最大展品。 （記者吳俊鋒攝）〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉由18片石塊組合，是這次特展最大展品。 （記者吳俊鋒攝）

除4個必看外，也有2個之最，包含體形最大的展品，為〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉，由18片石塊組合，高近2.5公尺、寬逾3公尺；加上歷史最久的〈沙納赫特國王擊殺敵人浮雕〉，距今約4,712年。

「埃及之王：法老」展覽內容打破傳統編年敘事的方式，以「王權視角」為主軸，引領民眾進入古文明世界。館方打造氛圍感十足的展場，揉合尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩、聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路的歷程。

這是國內史上規模最大的古埃及文物展，99%參展文物是首度來台，包含分布於各區中總重達28噸的石雕，還有珠寶、陪葬品、棺木，以及文書信件等，豐富多元，深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

展區規畫了「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元，旅程終點是全場光線最沉靜的「永生」，觀眾最後步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。此設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境，觀眾也隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明，回到現世。

此外，民眾還可參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家。「埃及之王：法老」展期至2027年1月10日。

