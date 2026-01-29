自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《有所交集的人》

2026/01/29 05:30

《有所交集的人》 白石一文著，邱香凝譯，時報出版《有所交集的人》 白石一文著，邱香凝譯，時報出版

白石一文著，邱香凝譯，時報出版

買一條解決失眠的薄毛毯，偷一罐超市熱賣的番茄醬，這樣靠偶遇開始的緣分，就注定萍水相逢？白石一文（Shiraishi Kazufumi，1958-）藉男女主角瑣碎的自述，辯證關係是否和性格一樣與生俱來，勾勒出一段迂迴的中年之戀。小說以向朋友交代近況的口吻，交錯寫出離婚喪志的箱根勇與喪夫多年的野野宮志乃，如何擁抱自我，療癒心傷。兩人的交集，顯露在對同一片銀色天空的凝望、習慣去的家庭餐廳、常喝的酒。他們不鹹不淡，即便一起喝到天亮，信任到允許對方借住自己家，曖昧依舊似有若無。值得玩味的是，小說裡的大尺度戲分，都是由志乃年逾七十的婆婆幸包辦；最果斷的認定，則是勇十七歲的女兒智奈美和志乃決定同住。究竟交集的多寡是由關係定義，還是會回過頭來定義關係？有血緣的母女、相伴多年的夫妻，可能沒有交集，因此漸行漸遠。有交集的人，兜兜轉轉才得以相遇，甚至成為彼此生命中新的家人、伴侶「代表」，續寫那些早已斷絕的關係。曾經包庇暴行的母親、流產的孩子、意外的猝死、椅墊餘溫般微小的身體記憶⋯⋯都在新舊代表重合的身影中，釋然、轉譯，堆疊成「絕對不是偶然」的個人歷史。（山吹）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應