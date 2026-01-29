【自由副刊．愛讀書】 《有所交集的人》

《有所交集的人》 白石一文著，邱香凝譯，時報出版

買一條解決失眠的薄毛毯，偷一罐超市熱賣的番茄醬，這樣靠偶遇開始的緣分，就注定萍水相逢？白石一文（Shiraishi Kazufumi，1958-）藉男女主角瑣碎的自述，辯證關係是否和性格一樣與生俱來，勾勒出一段迂迴的中年之戀。小說以向朋友交代近況的口吻，交錯寫出離婚喪志的箱根勇與喪夫多年的野野宮志乃，如何擁抱自我，療癒心傷。兩人的交集，顯露在對同一片銀色天空的凝望、習慣去的家庭餐廳、常喝的酒。他們不鹹不淡，即便一起喝到天亮，信任到允許對方借住自己家，曖昧依舊似有若無。值得玩味的是，小說裡的大尺度戲分，都是由志乃年逾七十的婆婆幸包辦；最果斷的認定，則是勇十七歲的女兒智奈美和志乃決定同住。究竟交集的多寡是由關係定義，還是會回過頭來定義關係？有血緣的母女、相伴多年的夫妻，可能沒有交集，因此漸行漸遠。有交集的人，兜兜轉轉才得以相遇，甚至成為彼此生命中新的家人、伴侶「代表」，續寫那些早已斷絕的關係。曾經包庇暴行的母親、流產的孩子、意外的猝死、椅墊餘溫般微小的身體記憶⋯⋯都在新舊代表重合的身影中，釋然、轉譯，堆疊成「絕對不是偶然」的個人歷史。（山吹）

