【自由副刊】 游善鈞／赴約

◎游善鈞

對有拖延症的人來說，就連赴約也是困難的。

台北寒流那天，剛好約了和你碰面。第二次延後鬧鐘，十點五十分，再不起床準備就要遲到了。但被窩彷彿被抽成了真空，緊緊吸住自己──再一次就好，設定好鬧鐘後，指尖離開冰涼的手機。

然後是第四次、第五次、第六次……洗臉刷牙刮鬍抹乳液，手心貼近紗窗決定刷毛大衣還是羽絨外套，把後續的流程在半夢半醒間不斷反覆壓縮，把平常得花二十分鐘處理的事用三百秒重新規畫。這樣的後果，幸運時是錯過一班車。

然而你不會知道的是，在那段追趕的時間裡，那個人的內心有多煎熬。你試著想想，自己心中是不是也有什麼重要、卻用盡各種方式推遲的事，或是迴避的關係……不是要檢討你，只是想把你也稍稍拉到加害者這邊的陣營。

所以，如果他終究出現在你面前，就算是慢了一些時候，又或者帶著點工作的心情，也就原諒他吧。●

