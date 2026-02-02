【藝術文化】「ESG創作實驗」曼谷設計週亮相 700面老城招牌見證城市變遷

「ESG 創作實驗」以曼谷老城區蒐集而來的近700件中文招牌影像為基底，轉化為一面密集的「招牌牆」。

〔記者董柏廷／台北報導〕由泰國創意經濟局（CEA）主辦的2026年曼谷設計週（BKKDW2026）今年邁入第9屆，本屆以「DESIGN S/O/S」為主題，強調探索「設計」如何成為解決城市與經濟生存問題的工具。在眾多國際展件中，由台灣團隊「Taiwan Creator Around」策畫的「ESG創作實驗：曼谷老城文化景觀的永續再生」特展，於曼谷老城歷史場域Varaporn’s House花園正式登場，策展人郭俞霈第5度參與此盛事，將台灣策展經驗與曼谷在地的田野調查結合，轉化為具備國際視野的文化行動。展期至2月8日。

觀眾可透過牌匾印章結合個人手繪與文字，創作屬於自己想像的「未來招牌」。（郭俞霈提供）

展覽以曼谷老城區隨處可見卻易被忽略的「招牌」為切入點。策展團隊針對老城區7個主要街口進行系統性調查，蒐集近700件帶有中文元素的招牌影像，招牌歷經多代修補與重繪，承載了移民歷史、語言變遷與家族生計的痕跡。策展團隊將這些影像彙整成一面「招牌牆」，將日常街景轉化為理解城市文化變遷的線索，引導觀眾重新觀看日常風景。

郭俞霈說明，特展將ESG（環境、社會、治理）框架轉化為具體的文化行動，並與台灣企業午洋（WYNIST）合作，將可回收布料製作成文宣與視覺輸出等作品，展期結束後將由企業進行回收再製，確保材料循環利用，同時顯示台灣企業參與海外文化計畫時，不僅提供資源，更導入具備環境意識的技術支援，落實永續策展的理念。

此外，為了增加互動性，展場規畫了參與式創作活動。觀眾可以從招牌牆中選擇既有元素，利用中式牌匾印章自由組合，創作出想像中的「未來招牌」並張貼回牆面，為曼谷老城的文化景觀注入永續再生的力量。

