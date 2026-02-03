【藝術文化】台北國際書展登場 搶先開箱泰國館及必逛展區

以地圖輪廓打造的展台，展示泰國各地不同的書寫風景。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年台北國際書展今（3）日開幕，以主題「閱讀泰精彩」揭示今年主題國泰國，看看「泰式創意生活」如何展現巧思與活力；而在展場設計上年年刷新眾人想像力的公民書區，今年則是直接把遊覽車開進現場，加上台灣文學館以旅行文學為主軸策畫的「字遊，自在」，讓人感覺今年似乎特別適合跟著閱讀去旅行。

台文館的「字遊，自在：旅行文學展」，以航班時刻表展示世界各地不同的文學主題。（記者凌美雪攝）

昨日舉辦的展前記者會上，泰國做為今年書展主題國搶先開箱。泰國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，深入探索泰國文化的豐富層次與內在魅力；展場設計以「水上市場」為靈感，將船隻轉化為展示書架，展覽內容則分為「泰國文學精選展」與「插畫展區：泰式生活風景」。泰國商務處處長李佩佩指出，此次策畫重點是結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際。同時也希望透過書籍與文化活動讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。

請繼續往下閱讀...

童書主題館今年以「驚奇市場」為主題 ，親子可自由組合專屬自己的「閱讀套餐」。（記者凌美雪攝）

泰國館此次還邀請到漫畫家Mu（查雅蓬．普阿帕尼奇）、小說家Prapt（柴拉特．皮皮帕塔納普拉普）、人氣耽美作家MTRD.S、靈異BL作家Cali（納帕頌．克穆塔）、兩屆東南亞國協文學獎得主Veeraporn Nitiprapha（威拉蓬．尼迪巴帕）等，為台灣讀者開啟理解泰國生活方式、文化脈絡、世代觀點的嶄新視角。

今年主題國泰國館於展前記者會開箱，台上左起泰國商務處處長李佩佩、書展基金會董事長郝明義、泰國出版暨書商協會會長納塔恭、文化部政次李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜。（記者凌美雪攝）

除主題國之外，今年文學書區亮點之一是由台灣文學館策畫「字遊，自在：旅行文學展」，分「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等4大展區，精選近百部作品呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗。

親子讀者最愛的童書主題館，今年以「驚奇市場」為主題，現場布置成台灣人熟悉的「菜市場」意象，規畫了「心靈有機屋」、「情緒廚房」等6大主題攤位，親子可透過「採買」，蒐集不同主題的閱讀元素，並自由組合成專屬於自己的「閱讀套餐」，在遊逛與互動中培養閱讀興趣。

台北國際書展即日起至2月8日，在台北世貿1館展出。今年有來自29國共509家出版社參展，超過60位國際作家來台，書展基金會董事長郝明義開心表示：「今年參展單位、國外的作者參與程度都破紀錄。」文化部次長李靜慧則期盼透過出版，將台灣的故事、觀點以及想像力延續下去。

文化部表示，書展期間，平日（週二至週五）將發放門票全額抵用金，另18歲至22歲青年使用文化幣購票，可獲相同點數回饋，等同免費參觀，此外，於書展現場使用文化幣消費，亦可獲2點送1點的回饋，其他各種優惠及相關活動詳詢官網（https://www.tibe.org.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法