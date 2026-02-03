自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】公民書區讀字塞車不迷路 遊覽車霸氣現身

2026/02/03 05:30

【藝術文化】公民書區讀字塞車不迷路 遊覽車霸氣現身指向公民書區3個參展單位的「路標」。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從工地車、遊樂園到伸展台，公民書區每年都以無限創意刷新參觀者的想像，霸氣登場，讓人每年都會想：「看你們明年還能玩出什麼花樣？」結果，今年果然又讓人驚訝得五體投地，他們把遊覽車、發財車都開進書展現場了！還有小綠人與導盲磚，以及指向公民書區3個參展單位的「路標」，使展場變身熟悉的台灣交通景象。

【藝術文化】公民書區讀字塞車不迷路 遊覽車霸氣現身公民書區把讀字遊覽車開進現場。
（記者凌美雪攝）

「路標」上第一個映入眼簾的，就是「讀字塞車」，也是此次公民書區的主題。由獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常街景入題；台灣獨立書店文化協會則規畫「閱讀轉運站」，設計了5條閱讀路線與月台；台灣勞工陣線也推出「閱讀青紅燈」，透過紅綠燈與道路反光鏡牆的空間意象，引導讀者重新進入閱讀的世界，在閱讀中思考節奏、選擇與方向。

在「台灣感性」的策展基調裡，以文字鋪成的道路打破分類邊界，將多家獨立出版社與非營利組織混合陳設，鼓勵讀者在行走之間，認識不同的書寫行動。今年共有43個出版單位、超過35組非營利組織參與，規模為歷年之最。「讀字塞車」希望讓閱讀不只是吸收資訊，更是一場不斷交會的相遇，讓公共議題在書展現場持續被看見、被討論，然後一起向前。

