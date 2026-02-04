【藝術文化】台北國際書展開幕 賴清德：讓閱讀成為支持孩子與國家未來的重要力量

台北國際書展盛大開幕，台北書展基金會董事長郝明義（左起）、文化部長李遠、總統賴清德、總統府秘書長潘孟安（右3）及主題國泰國代表等共同為書展揭幕。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心1館展出，昨（3）日舉行開幕式，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席，宣告書展正式開展。本屆書展由泰國擔任主題國，開幕表演邀請泰國表演藝術團體Thai-play Group演出，結合詩歌、音樂與文化敘事的形式，呈現泰國表演藝術從傳統走向當代的創作能量，也為書展揭開序幕。

總統賴清德在書展逛了一個多小時，圖為他逛公民書區。

（記者胡舜翔攝）

賴總統致詞時表示，閱讀對個人與社會發展具有長遠影響，他回顧自身求學時期的閱讀經驗，從小說到專業書籍，都是形塑思考的重要來源。他也提到文化幣政策已對文化產業產生正面效果，特別是青少年族群，進一步促進閱讀風氣，期盼政府與文化界持續合作，讓閱讀成為支持孩子與國家未來的重要力量。

李遠指出，台北國際書展做為亞洲具指標性的書展，選在農曆年前辦理，預告了出版界一整年的豐收。他強調，台灣與泰國在文學、漫畫與音樂等領域交流密切，過去國際上常誤認兩國的國名，如今世界已能透過出版品更正確認識台灣，李遠表示，「台灣這幾年透過翻譯，讓很多作品抵達許多國家讀者的視野中。」而書展最大的意義，就是把全世界最好的作家跟最好的作品引進台灣，也趁這個機會把台灣最好的文學作品、漫畫、繪本等推到國外。

泰國經濟貿易辦事處代表文那隆則表示，距離泰國上次擔任主題國已隔17年，雖然世界劇變，但台泰友誼依然堅定。他希望透過泰國文學選書，創造一種「不需要簽證的友誼」，讓台灣讀者翻開書就能進入泰國的世界。

賴總統昨日出席2026台北國際書展開幕典禮，致詞並親頒「書展大獎」及「金蝶獎」予得獎人，接著在書展現場逛了1個多小時，參觀泰國主題國館、聯經出版社、文學書區、前衛出版社、公民書區，以及台灣漫畫館等展區。賴總統購入書籍包括「發現太平洋抹香鯨」三部曲、繪本作品《三隻腳的食蟹獴與巨人》、解放軍專家溫約瑟所著《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》、永豐餘集團掌門人何壽川的《循環在有無之間》，以及《敵人》等書。

