【藝術文化】捷克國家館聚焦童書 為2027主題國暖身

2026/02/04 05:30

台北國際書展捷克國家館開幕，捷克經濟文化辦事處處長史坦格（左起）、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克館策展人Jitka Nesporova以及捷克作家、出版人們合影。 （記者胡舜翔攝）台北國際書展捷克國家館開幕，捷克經濟文化辦事處處長史坦格（左起）、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克館策展人Jitka Nesporova以及捷克作家、出版人們合影。 （記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕捷克國家館於台北國際書展開幕日下午舉行開幕典禮，捷克中心台北主任馬凱棠表示，這是捷克第2度參與台北國際書展，並正式宣布捷克將於2027年成為台北國際書展主題國。

捷克經濟文化辦事處處長史坦格指出，捷克文學在台灣逐漸累積穩定讀者群，除了赫拉巴爾、昆德拉與卡夫卡等經典作家，也包含愈來愈多當代作品。他表示，希望透過書展讓台灣讀者認識捷克不僅有深厚文學傳統，也持續孕育新的創作能量，讓文化交流成為理解彼此的重要途徑。

馬凱棠分享，她長期關注台灣書市，對出版裝幀與圖像設計印象深刻，因此策畫捷克館時，選擇以童書與青少年文學做為主軸。她指出，這是捷克插畫家與作家最能展現創意的領域，今年特別精選代表性作品來台展出，讓台灣讀者近距離感受捷克兒童文學的多元面貌。

本屆捷克館核心展區為「60本捷克十年最美童書（2015至2025）」，由捷克翻譯學博士暨資深策展人Jitka Nesporova策畫，從金絲帶獎、Magnesia Litera文學獎，以及波隆那拉加茲獎、白烏鴉獎等得獎作品中精選而出，涵蓋立體書、百科全書與圖像小說，並首度為台灣書展量身訂製。

展區同時延伸去年在台文館展出的「躍然紙外」計畫，於書展現場呈現精選內容。該展覽以跨界手法重新定義童書形式，觀眾可翻動漫畫頁面、體驗夜光文字，或走入立體書構成的互動場景，讓閱讀轉化為身體經驗。「躍然紙外」曾於東京、首爾、巴黎與開羅巡迴展出，獲得國際媒體關注，今年5月將移師台中國立公共資訊圖書館展出。

