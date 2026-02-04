自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《航海王》交響音樂會4月再登台 專寵中南部樂迷

2026/02/04 05:30

《航海王》原作音樂作曲家田中公平。（MNA提供）《航海王》原作音樂作曲家田中公平。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕備受觀眾喜愛的動畫經典《航海王》，去年於台北舉辦交響音樂會大受歡迎，決定於今年4月再度回歸，以全新形式在台灣中南部登場，除邀請到原作音樂作曲家田中公平（Kohei Tanaka），以及多首主題曲原唱歌手北谷洋（Hiroshi Kitadani），搭配交響樂團同步現場演奏，還有大銀幕播放動畫精華集錦，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程。

《航海王》多首主題曲原唱歌手北谷洋。（MNA提供）《航海王》多首主題曲原唱歌手北谷洋。（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，《航海王》自1999年動畫播出起，陪伴全球無數粉絲走過逾25年的冒險旅程，成為日本動畫史上最具代表性的長篇作品之一。田中公平自動畫《航海王》開播以來便負責選曲與音樂編排，在近日頒發的2025年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎中，更因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，象徵《航海王》在全球粉絲中的影響力。

主題曲原唱北谷洋的名曲如〈We Are!〉、〈We Go!〉、〈OVER THE TOP〉等，已成為《航海王》系列不可抹滅的青春印記。交響音樂會不僅能讓動漫迷回憶青春，也讓喜愛音樂、視覺藝術的觀眾，都能在音樂廳中找到屬於自己對《航海王》的記憶。4月30日在台南文化中心、5月1日在台中國家歌劇院演出，詳詢MNA售票網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應