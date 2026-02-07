自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】愛樂劇工廠武俠音樂劇 小羊晚點名3月演出

2026/02/07 05:30

熱血武俠音樂劇《小羊晚點名》將重返城市舞台。（愛樂劇工廠提供）熱血武俠音樂劇《小羊晚點名》將重返城市舞台。（愛樂劇工廠提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕愛樂劇工廠深受親子觀眾喜愛的武俠音樂劇《小羊晚點名──披著狼皮的羊》，將於3月7、8日重返城市舞台，再度集結原創製作團隊，攜手台北市光復國小合唱團、私立靜心高級中學（國小部）合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團連演3場，邀請大小朋友一同走進充滿想像力與溫度的武林世界。

《小羊晚點名》是一場關於守護、選擇與原諒的生命寓言。（愛樂劇工廠提供）《小羊晚點名》是一場關於守護、選擇與原諒的生命寓言。（愛樂劇工廠提供）

愛樂劇工廠表示，《小羊晚點名》改編自《聖經》中廣為人知的「一百隻羊的故事」，以武俠寓言形式，建構出狼族、羊族與犬族3大族群共存卻彼此衝突的世界觀。故事圍繞能延壽續命的祕寶「仙草寶典」，狼族為奪寶典而引爆震撼武林的「燒仙草之亂」，羊族與犬族面臨存亡危機，在逃亡與守護之間，展開一段關於信念、勇氣與寬恕的冒險旅程。

《小羊晚點名》由青年編導高天恒及作曲家朱怡潔聯手打造，自2017年底推出以來，已在全台巡演逾30場，2024年首登國家戲劇院；睽違2年再登台北市城市舞台。

愛樂劇工廠說明，此次重返舞台，舞台、服裝、影像與武術設計將全面升級，此外，還將加碼「拍照見面會：與可愛角色一起拍照留念」、「返場加唱：演員加碼再唱1首歌，只有這1場聽得到」、「簽名會：讓角色們親自留下專屬的祝福與簽名」等回饋觀眾的活動，詳詢OPENTIX。

