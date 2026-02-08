自由電子報
藝術文化

【藝術文化】世界母語日國家語言生活節 李遠邀民眾體驗台灣母語文化

2026/02/08 05:30

活動現場親子透過實境遊戲學習手語。（記者陳文嬋攝）活動現場親子透過實境遊戲學習手語。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕文化部為響應聯合國2月21日「世界母語日」，昨（7日）起連兩日舉辦「國家語言生活節」，首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心，上千民眾與文化部長李遠「作伙說母語」，體驗台灣豐富的母語文化。

文化部昨日舉辦國家語言生活節，吸引上千民眾參加。（記者陳文嬋攝）文化部昨日舉辦國家語言生活節，吸引上千民眾參加。（記者陳文嬋攝）

今年以「母語星際漫遊」為主題，象徵台灣豐富多元國家語言，昨由紙風車劇團帶來台灣台語版經典大戲《諸葛四郎》，以生動俚語與熱血敘事，喚醒世代共同英雄記憶，吸引上千民眾參與。

台中市政府文化局副局長施純福（左2起）、金門縣政府文化局長陳榮昌、連江縣副縣長陳冠人、文化部長李遠、客家委員會副主委廖育珮、原住民族委員會專門委員瑪勒芙勒芙．杜妲利茂，共同宣示大家作伙說母語。（記者陳文嬋攝）台中市政府文化局副局長施純福（左2起）、金門縣政府文化局長陳榮昌、連江縣副縣長陳冠人、文化部長李遠、客家委員會副主委廖育珮、原住民族委員會專門委員瑪勒芙勒芙．杜妲利茂，共同宣示大家作伙說母語。（記者陳文嬋攝）

文化部長李遠以台灣客語打招呼，並以台灣台語致詞。他說，台北國際書展這週登場，有人向他稱讚台灣文化蓬勃發展，不僅與國際接軌，更展現地方文化特色，令人感動。

李遠表示，「要消滅一個國家文化，就從消滅語言與食物開始」，語言是最能代表國家文化的象徵，他在書展中看到暢銷書排行榜第1名是以台灣台語書寫《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》，日花形容太陽穿過樹葉形成樹影，很難用華語表現，正是語言的差別。

李遠說，愈來愈多年輕客語、原住民族作家，用母語寫下屬於自己文化的故事，如今的台灣早已脫離過去被規定只能講華語、不能講台語的「文化霸權」年代；來一趟「國家語言生活節」，就能看見各種語言間互相欣賞，每一個語言都是台灣最美的國家語言。

「國家語言生活節」推出音樂演唱、戲劇演出、創新書市、沙龍講座、紀錄片放映、手作體驗與說故事等多元語言文化活動，親子聽母語、說母語；還推出實境遊戲《語宙救援行動》，親子透過「聽、看、動、說」關卡，在遊戲中開口說母語、學手語。

衛武營3樓閱讀窩也設置繪本故事區，包含有聲區與聲控互動區，提供逾600本各國語言繪本及有聲書，至3月8日每週六、日，都安排說故事、互動體驗或遊戲等活動。

