【藝術文化】全新製作百老匯星光演唱會 4月全球首演在台灣

「百老匯星光演唱會」演出現場示意圖。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紐約百老匯音樂劇數十年來累積的璀璨傳奇，每一次來台幾乎都是漫長的期待。而專為音樂劇迷全新製作的「百老匯星光演唱會」（Broadway Hits Live!），則一口氣匯集17部國際鉅作的代表性曲目，全球首演將於4月18、19日在台北流行音樂中心連演3場。

製作人兼本次演出卡司蘇珊．伊根。（MNA提供）

17部風靡全球的音樂劇與電影經典，如《大娛樂家 The Greatest Showman》、《媽媽咪呀！MAMMA MIA!》、《悲慘世界 Les Misérables》、《鐵達尼號 Titanic》、《樂來越愛你 La La Land》、《歌劇魅影 The Phantom of the Opera》等，將於演唱會中，以「精華再現」的形式，透過LIVE BAND現場演奏，以及華麗的聲光視效重現經典。

請繼續往下閱讀...

特別嘉賓《大娛樂家》電影原唱琪雅拉．賽特爾。（MNA提供）

此次「百老匯星光演唱會」全球首演，由「10th & Main Productions」製作，製作人是《美女與野獸》音樂劇世界首演貝兒的蘇珊．伊根（Susan Egan），與百老匯知名歌手亞當．李維（Adam J. Levy）聯手打造，兩人都長期將演唱會帶往世界各地，也親自參與演出，備受歡迎。

節目由5位百老匯巨星擔綱主唱，搭配紐約百老匯 LIVE BAND 現場演奏，並由6位紐約百老匯頂尖舞者同台演繹。值得一提的是，特別邀請到《大娛樂家》電影中「鬍子女」原卡司琪雅拉．賽特爾（Keala Settle）。她以渾厚而充滿張力的嗓音聞名，舞台上情感層次豐富、感染力十足，更憑主唱的〈This Is Me〉榮獲金球獎最佳原創歌曲獎，成為象徵勇氣與自我肯定的代表之聲。音樂會詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法