藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】抽扭蛋、看祭典 各展位秀創意吸人潮

2026/02/09 05:30

恆祥紙品推出「維納斯舞台」，將美術紙擬人化為愛神，並以祭典形式舉行「顯靈儀式」。 （記者董柏廷攝）恆祥紙品推出「維納斯舞台」，將美術紙擬人化為愛神，並以祭典形式舉行「顯靈儀式」。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展各大出版社與策展單位為了吸引讀者駐足，在攤位設計上大動巧思。主題國泰國館以泰國地圖打造陳列書區，公民書區將整台遊覽車開進世貿1館，亦有從復古華麗的舞台到鏡面無限空間，各展位透過強烈的視覺風格與互動體驗，讓書展不僅是購書場所，也成為一場視覺與感官的競技場，透過這些充滿創意的展位布置，成功創造話題並帶動人潮，

電子書閱讀器品牌樂天Kobo展位華麗復古。 （記者董柏廷攝）電子書閱讀器品牌樂天Kobo展位華麗復古。 （記者董柏廷攝）

電子書閱讀器品牌樂天Kobo今年打造了極具復古感、神似紅磨坊的華麗展位，現場規畫免費抽取「閱讀扭蛋」與對應籤詩，並設置拍貼機與讀者互動，強化觀眾參與感。博客來則以「閱讀列車」為概念，將象徵探索的「探索號」開進現場，結合線上優惠與線下數位閱讀體驗，試圖將閱讀轉化為親子共有的生活記憶。文策院的台灣漫畫館則結合Y2K視覺風格，將展區布置成「追星現場」，邀請讀者像粉絲應援偶像般，為喜愛的台灣漫畫家與作品加油。

在文學與藝術紙品展區，則有由爾雅、洪範、皇冠、新經典、東美、左岸、文訊以及紀州庵等8家出版社聯合推出的「文學專門店」，集結各世代文學精選書，並由各出版社總編輯在現場輪流守候，與讀者直接交流。恆祥紙品則推出「維納斯舞台」，邀請藝術家Betty Apple與攝影師林建文合作，將在地美術紙擬人化為愛神，並以祭典形式舉行「顯靈儀式」，結合攝影集與紙樣工具書，展現紙張載體在當代感官中的美學可能性。

學術與獨立出版領域同樣展現獨特美學。台大出版中心以「鏡像．無限」為主題，利用回收鐵架結構搭配大量鏡面呈現空間感，並運用3D列印技術製作書籍分類識別，透過前衛視覺探討在知識中閱讀世界的可能。啟明出版與野点共同策畫的「啟点」展位，則直接在現場架設階梯，並展示絕版非賣書牆，內容涵蓋刺青藝術與多位插畫家作品，以生存敘事為題，記錄生活中的高低起伏。

