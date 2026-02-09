自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／王禎和的苦茶油

2026/02/09 05:30

◎朱宥勳◎朱宥勳

◎朱宥勳

母親突然拿了一瓶苦茶油給我：「這個聽說比橄欖油要好。」我一聽臉就皺了起來。「沒有那麼誇張啦，拿來炒菜或拌沙拉都可以。你們不是剛好在健身嗎？」她看我不說話，又補了一句：「真的不會很苦啦。」

於是我把那瓶分外清透的苦茶油帶回賃居處，供在廚房兩、三個月都沒動過。直到某日，我不小心用完了橄欖油而忘記補貨，只好硬著頭皮打開。一入口——太好了，王禎和的小說並非全部寫實。至少我在2025年吃到的苦茶油，和他1979年在〈香格里拉〉裡面寫下的完全不同。

小說就從苦茶油寫起。丈夫早逝的單親媽媽阿緞，因為兒子小全要參加初中考試而焦慮不安。他見兒子連日熬夜，頗為不捨。於是阿緞起了大早，炒了一盤苦茶油炒飯，因為聽說它對熬夜讀書是「有補」的。然而，阿緞一開瓶就感到不妙：「真不好聞啦！倒像是煤油！這款惡味，小全怎麼敢吃？」我對苦茶油的恐懼，就自這一句始。果然小全才吃兩口，就被煤油味嚇壞了。好說歹說，才哄著兒子把煤油風味炒飯統統吃完。

由苦茶油切入，我們會看到兩重象徵：阿緞與小全的生活，本來就像苦茶油一樣苦；而要脫離這種生活，就得吃下更多苦。什麼生活呢？不只是貧窮，更是「因為貧窮與喪偶，被鄰居惡意排擠的生活」。這是王禎和有別於傳統「鄉土文學」之處：他從不避諱讓讀者看到，人類並不會因為「被侮辱被損害」就自動變得善良高貴，鄉土街坊的殘忍傾軋很可能不亞於富翁貴族。

〈香格里拉〉最可怕的，就是這些鄰居。新年，阿緞用零碎布料為小全做了一套新衣，鄰居就開始閒言閒語。熱天吃個午餐，小全端了飯碗坐到門口吃飯，另一鄰居竟然嘲笑道：「原來你今天在吃排骨肉啊！坐在門口展覽啊！」彷彿這「死了丈夫」的一家人只配受苦，不能有一點點生活的改善。他們的嘴臉，就是整篇小說，象徵意義上的「苦茶油之味」。

由此來說，我可能錯怪苦茶油很多年了：我對它強烈的恐懼，其實不只是油的味道，而是王禎和冷徹入骨地寫出來的，人心劇毒的味道呀。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應