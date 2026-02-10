【家庭plus．香草隨食札記】血檬 高冷而內斂

即使不以結果為目標，單純做為觀賞盆栽，修剪造型，密葉叢生的血檬也有鮮明存在感。

文、圖／蔡以倫

血檬果實成熟時，外皮鮮紅而細緻，在一眾綠葉之間格外醒目，令人驚豔。

我在花市第一次看到澳洲血檬（Australian Blood Lime）盆栽時，就被它吸引。

葉片精緻小巧，姿態安靜，不像傳統檸檬那樣張揚。出於好奇，將它帶回栽種，移植進香草園中，多年後，終於等到結果的那一天。

果實成熟時，外皮鮮紅而細緻，在一眾綠葉之間格外醒目，令人驚豔。原來，想要品嘗檸檬的酸味，也可以有這樣「外形高冷、氣質內斂」的選擇。

血檬是一種源自澳洲的特殊柑橘雜交品種，以深紅色果皮與豐富的抗氧化成分聞名。果實酸甜多汁，含有維生素C及多種植化素，使風味不僅停留在酸度本身，也多了一層成熟而圓潤的香氣。

血檬果肉顏色，會隨嫁接砧木品種、採收時成熟度、光照與溫度產生變化，從淺黃、粉紅到深紅皆有可能。每次剖果，都像開盲盒般令人期待。其果肉結構如同柚子，可逐顆剝下，晶瑩的小囊體彷彿「魚子醬」。撒在肉類料理上，入口時輕輕爆開，味蕾感受到跳躍卻不尖銳的微酸節奏，為進食增添趣味與層次。

不過，台灣人的日常飲食並不偏好強烈酸味。相較於直接入主菜，血檬更適合出現在開胃菜、雞尾酒或氣泡調飲中，無論是色澤、香氣或風味層次，都能為飲品帶來清楚卻不喧賓奪主的變化。

在栽培上，血檬比一般檸檬更耐寒、耐旱，屬常綠灌木，植株低矮，結果期約三個月，多於冬季成熟，在台灣更適合種植於較溫暖的地區。即使不以結果為目標，單純做為觀賞盆栽，修剪造型，密葉叢生的血檬也有鮮明存在感。

對於不習慣酸味的飲食文化而言，血檬提供了一種溫和而有層次的選擇。它不要求被大量使用，而是在恰當的位置，替風味畫下清楚卻輕盈的一筆。（作者為淡水香草街屋主人）

