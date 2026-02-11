自由電子報
藝術文化

【藝術文化】高美館「關於那個三月」 回望高雄228記憶

2026/02/11 05:30

展覽空間設計成一處被反覆整理的私人書房，展出林玉山的〈獻馬圖〉（後右）、陳澄波〈阿里山遙望玉山〉（牆上左1）等作品。（高美館提供）展覽空間設計成一處被反覆整理的私人書房，展出林玉山的〈獻馬圖〉（後右）、陳澄波〈阿里山遙望玉山〉（牆上左1）等作品。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市立美術館主辦的展覽「關於那個三月，我所記得的一些事—1947，高雄：一部生存、塗抹與複寫的回憶錄」，以1947年高雄鹽埕為歷史背景，回望228事件前後的社會氛圍，聚焦在政治壓力下，創作者如何透過書寫、轉向與隱匿，延續思考與創作的可能。

展覽將空間設定為一處仍被反覆整理的私人書房，呈現記憶在公共敘事受限的情況下，轉化為個人的閱讀、收藏與創作行動。歷史於此不單單以年分與事件呈現，而是透過繪畫、雕塑、文學與劇場物件所拼湊出的生活片段，使觀眾得以進入不同世代之間的觀看關係，理解創作如何在時代斷裂中持續發生。

展覽重點之一為林玉山的〈獻馬圖〉，該作完成於1943年，以屏風形式描繪戰爭末期台灣民間徵調馬匹支援前線的情景。畫面為一名軍夫與兩匹軍馬，定格於出發前的短暫時刻。228事件後，林玉山曾將畫中的日本旗改塗為中華民國國旗，以避免牽連；1999年修復時，部分恢復原貌，並刻意保留改畫痕跡，使作品本身成為歷史壓力下自我調整的見證。

另一件作品為陳澄波的〈阿里山遙望玉山〉。作品完成於其返台定居嘉義期間，畫面不循單一透視，而以色彩與線條層層推進，展現藝術家對土地的凝視與生命感。1947年事件中，陳澄波以地方知識分子身分參與協調，最終遭拘捕並遇害，畫中所凝視的山河，也成為一段未能延續的公共理想。

透過經典原作與當代創作並置，展覽補綴歷史縫隙，企圖展現創作如何在動盪年代中留下痕跡。那些未能走到後來的生命，逐漸構成後世得以言說與行動的條件，亦是展覽想引導觀眾回望與思考的核心。展期至3月1日，於高美館B1 KSpace展出。

