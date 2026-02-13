【藝術文化】2026北藝學院春季課程「構作與創作」登場

首屆台北戲劇獎最佳編劇高俊耀，將以「文學敘事、邊界流動」為題談劇本構成。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的2026北藝學院春季課程「構作與創作」將於3月至5月登場，即日起開放報名。本季以「劇本文本」為核心，規畫9堂講座與3場工作坊，邀請戲劇構作、導演、編劇、燈光設計與編舞家等授課。

本季邀請榮獲第1屆台北戲劇獎最佳編劇的高俊耀，以及《父親母親》編劇邱安忱授課。邱安忱將主講「從個人到共創—劇本的書寫方法」，分享從田調、寫作到排練的實務經驗，說明編劇如何在集體創作中調整文本。高俊耀則以「文學敘事、邊界流動—聊劇本構成」為題，談文化養分如何影響書寫視角，以及在編劇、導演與表演者身分轉換之間，文本如何逐步具象化。此外，高俊耀將帶領3場「失戀編劇課」工作坊，陪伴學員從創作失落出發，回到技藝與誠實的討論。

請繼續往下閱讀...

本季亦邀請汪俊彥與王世偉加入。汪俊彥主講「何謂現代性？從翻譯到跨國批判」，分析身體和語言如何構成黑盒子劇場的核心元素，並探討翻譯機制對創作與評論的影響。系列課程「在光影與身體之間：劇場感知的生成」則由王世偉邀請燈光設計高一華與編舞家田孝慈對談，課程以諾貝爾文學獎得主庸．佛瑟《我是風》為例，討論繪畫如何啟發當代劇場空間與光影調度，並從文本節奏與語言停頓出發，探究身體如何回應文字，成為舞台上的動能。

北藝中心表示，本季課程以文本為軸心，從書寫、翻譯、身體到光影，回到劇場如何被思考與建構的問題，讓文本在創作過程中持續生成。相關報名資訊可於北藝學院官方平台查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法