自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】迎接充滿藝術能量的馬年 2026春節藝文場館走春攻略

2026/02/14 05:30

台文館初二到初六，每日前50名完成闖關單贈福袋等精美好禮。 （台文館提供）台文館初二到初六，每日前50名完成闖關單贈福袋等精美好禮。 （台文館提供）

〔記者董柏廷、王捷／綜合報導〕農曆春節將至，北中南多處藝文場館公布開館時間與新春系列活動，除了展覽之外，各館皆規畫兼具傳統年味與當代藝術能量的體驗活動，提供民眾年假走春選擇。

桃園市兒童美術館邀請影子傳奇劇團將初五、初六演出《悟空借扇》皮影戲。 （桃美館提供）桃園市兒童美術館邀請影子傳奇劇團將初五、初六演出《悟空借扇》皮影戲。 （桃美館提供）

【北部】

工藝中心5樓「工藝玩玩聚」展將於春節期間開展。（工藝中心提供）工藝中心5樓「工藝玩玩聚」展將於春節期間開展。（工藝中心提供）

桃園市立美術館群

高美館「彩繪春行．紙藝動動馬」邀請大小朋友製作獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）高美館「彩繪春行．紙藝動動馬」邀請大小朋友製作獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）

桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館將於大年初三（19日）開館。桃園市兒童美術館展出「迷你蹦！Mini BOOM！」，精選袖珍博物館藏品與鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶等藝術家作品。春節期間安排袖珍藝術工作坊及影子傳奇劇團《悟空借扇》皮影戲演出。橫山書法藝術館推出「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」，匯集45位國內外書藝家近百件作品。

南美館與乖乖聯名的「馬上乖乖」，包裝採用許淵富攝影作品，美術館中庭還有虎爺裝置。（台南市美術館提供）南美館與乖乖聯名的「馬上乖乖」，包裝採用許淵富攝影作品，美術館中庭還有虎爺裝置。（台南市美術館提供）

國家攝影文化中心

國家攝影文化中心將於大年初二（18日）開館。2月5至15日推出「馬力福『攝』」紅包袋限量發送，每日限量40份。初二至初六舉辦「飛馬傳書」明信片書寫活動，結合台北館古蹟建築「日治時期大阪商船株式會社台北支店」歷史脈絡與藝術家秦政德合作明信片。初五、初六安排剪紙藝術家陳正淳進行「馬上留影」人像剪影體驗。當期展覽「敘事的向度」與「時代的側寫」展出館藏作品，回顧攝影觀看與歷史書寫的關係。

台灣文學基地

台文館北部據點台灣文學基地於2月21日世界母語日推出「這馬作伙講台語」系列活動，結合台語導覽、繪本導讀與身體工作坊，並於2月21與28日舉辦母語說故事。2月21日至3月1日安排多場台語導覽，邀請親子透過閱讀與導覽體驗母語文化。

【中部】

國立台灣工藝研究發展中心

工藝中心於初二至初六推出「攏馬有春」系列活動，結合工藝展覽、市集、講座與DIY體驗。生活工藝館5樓親子空間「工藝玩玩聚」春節期間正式開展，以顏水龍作品為工藝教育出發點，透過拼貼、編織與植物染等互動設計，引導兒童從實作中認識材料與創作。台灣工藝文化園區及分館於2月18至22日開館。

國立台灣美術館

國美館大年初二開館，推出「丙午躍春．藝起探春」系列活動，包括新春開筆、春聯發送、版印年畫抽獎、新春音樂會與線上猜燈謎。展覽方面，「黑水—2025台灣美術雙年展」透過錄像、裝置、繪畫與文件等媒材呈現當代藝術與社會議題的連結；「第41屆版印年畫：馬躍揚名」展出90件年畫作品；「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧藝術家色彩創作；國寶〈甘露水〉持續常設展出。

【南部】

台南市美術館

迎接馬年春節，台南市美術館打破過往初二開館慣例，今年特別規畫大年初一即開館迎賓，館方不僅準備與乖乖聯名的「馬上乖乖」限量贈送，更安排多場版印體驗與「怪奇事件調查委員會」工作坊，扮演偵探挑戰3件歷史事件，包含重回湯德章案，在藝術氛圍中開啟嶄新的馬年平安歲月。「TAM+偵探事務所」則將工作坊佈置成解謎空間，帶領民眾回溯台南警察署的建築文史與警察博覽會等重要社會記憶。

國立台灣文學館本館

國立台灣文學館除夕與初一休館，其餘時間正常開放。即日起至2月22日推出「馬到福來」拍照打卡與寫吉祥話送春聯活動，並規畫「好運加『馬』—解謎闖關」。初二至初六安排「馬躍書林—藏書票DIY」及限量福袋活動。

高雄市立美術館

高美館、兒童美術館與內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題規畫春節活動。高美館除夕休館，初一至初六開館。初一舉辦「馬上福到迎新年」版印活動，民眾可印製藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸春聯與斗方。春節期間安排多場親子創作活動，如「馬吉馬力◆迎新賀禧」、「彩繪春行．紙藝動動馬」、「藝馬當先，趣塗畫」等，運用剪紙、粉彩與繪畫進行體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應