【藝術文化】迎接充滿藝術能量的馬年 2026春節藝文場館走春攻略

台文館初二到初六，每日前50名完成闖關單贈福袋等精美好禮。 （台文館提供）

〔記者董柏廷、王捷／綜合報導〕農曆春節將至，北中南多處藝文場館公布開館時間與新春系列活動，除了展覽之外，各館皆規畫兼具傳統年味與當代藝術能量的體驗活動，提供民眾年假走春選擇。

桃園市兒童美術館邀請影子傳奇劇團將初五、初六演出《悟空借扇》皮影戲。 （桃美館提供）

【北部】

工藝中心5樓「工藝玩玩聚」展將於春節期間開展。（工藝中心提供）

桃園市立美術館群

高美館「彩繪春行．紙藝動動馬」邀請大小朋友製作獨具風格的搖搖馬。（高美館提供）

桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館將於大年初三（19日）開館。桃園市兒童美術館展出「迷你蹦！Mini BOOM！」，精選袖珍博物館藏品與鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶等藝術家作品。春節期間安排袖珍藝術工作坊及影子傳奇劇團《悟空借扇》皮影戲演出。橫山書法藝術館推出「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」，匯集45位國內外書藝家近百件作品。

請繼續往下閱讀...

南美館與乖乖聯名的「馬上乖乖」，包裝採用許淵富攝影作品，美術館中庭還有虎爺裝置。（台南市美術館提供）

國家攝影文化中心

國家攝影文化中心將於大年初二（18日）開館。2月5至15日推出「馬力福『攝』」紅包袋限量發送，每日限量40份。初二至初六舉辦「飛馬傳書」明信片書寫活動，結合台北館古蹟建築「日治時期大阪商船株式會社台北支店」歷史脈絡與藝術家秦政德合作明信片。初五、初六安排剪紙藝術家陳正淳進行「馬上留影」人像剪影體驗。當期展覽「敘事的向度」與「時代的側寫」展出館藏作品，回顧攝影觀看與歷史書寫的關係。

台灣文學基地

台文館北部據點台灣文學基地於2月21日世界母語日推出「這馬作伙講台語」系列活動，結合台語導覽、繪本導讀與身體工作坊，並於2月21與28日舉辦母語說故事。2月21日至3月1日安排多場台語導覽，邀請親子透過閱讀與導覽體驗母語文化。

【中部】

國立台灣工藝研究發展中心

工藝中心於初二至初六推出「攏馬有春」系列活動，結合工藝展覽、市集、講座與DIY體驗。生活工藝館5樓親子空間「工藝玩玩聚」春節期間正式開展，以顏水龍作品為工藝教育出發點，透過拼貼、編織與植物染等互動設計，引導兒童從實作中認識材料與創作。台灣工藝文化園區及分館於2月18至22日開館。

國立台灣美術館

國美館大年初二開館，推出「丙午躍春．藝起探春」系列活動，包括新春開筆、春聯發送、版印年畫抽獎、新春音樂會與線上猜燈謎。展覽方面，「黑水—2025台灣美術雙年展」透過錄像、裝置、繪畫與文件等媒材呈現當代藝術與社會議題的連結；「第41屆版印年畫：馬躍揚名」展出90件年畫作品；「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧藝術家色彩創作；國寶〈甘露水〉持續常設展出。

【南部】

台南市美術館

迎接馬年春節，台南市美術館打破過往初二開館慣例，今年特別規畫大年初一即開館迎賓，館方不僅準備與乖乖聯名的「馬上乖乖」限量贈送，更安排多場版印體驗與「怪奇事件調查委員會」工作坊，扮演偵探挑戰3件歷史事件，包含重回湯德章案，在藝術氛圍中開啟嶄新的馬年平安歲月。「TAM+偵探事務所」則將工作坊佈置成解謎空間，帶領民眾回溯台南警察署的建築文史與警察博覽會等重要社會記憶。

國立台灣文學館本館

國立台灣文學館除夕與初一休館，其餘時間正常開放。即日起至2月22日推出「馬到福來」拍照打卡與寫吉祥話送春聯活動，並規畫「好運加『馬』—解謎闖關」。初二至初六安排「馬躍書林—藏書票DIY」及限量福袋活動。

高雄市立美術館

高美館、兒童美術館與內惟藝術中心以「Happy Horse！快樂馬不停！」為題規畫春節活動。高美館除夕休館，初一至初六開館。初一舉辦「馬上福到迎新年」版印活動，民眾可印製藝術家陳絲穎創作《春之頌歌》延伸春聯與斗方。春節期間安排多場親子創作活動，如「馬吉馬力◆迎新賀禧」、「彩繪春行．紙藝動動馬」、「藝馬當先，趣塗畫」等，運用剪紙、粉彩與繪畫進行體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法