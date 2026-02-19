自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

〈塔囉占卜〉問卦 2026我的戀愛運勢

2026/02/19 05:30

塔羅占卜塔羅占卜

文／佛洛阿德 圖／達志影像

XVII 星星正位XVII 星星正位

2026年世界局勢詭譎多變，人心浮動不安，許多人特別渴望有戀人陪伴，在愛情小宇宙裡得到溫暖撫慰。單身者是否找得到速配對象？已有伴侶者的情感狀況是否有變化？請定神靜心選擇以下一張塔羅牌，解讀今年愛情運勢。

XXI 世界正位XXI 世界正位

〈選擇星星正位的你〉

XIX 太陽正位XIX 太陽正位

除了網路交友多方嘗試，單身者也不妨踏出原有生活圈，參與運動、手作等社團，從共同興趣的夥伴裡挑選戀人，或者報名進修課程，與聊得來的同學擦出愛情火花；已有交往對象者，訂婚結婚運勢旺，若你已有想婚念頭，可在今年共許相伴一生的愛情承諾；已婚者感情運勢也不錯，爭吵次數減少，即使吵架也有建設性，更能相互了解彼此真正想法，而不僅流於情緒發洩，因為溝通管道順暢，兩人之前設定買房或生育等家庭計畫，雙方也可達成共識，2026年能夠落實，攜手合作朝這些目標前進；期待下一代報到者，孕氣走強，有望心想事成，迎接家庭新成員。

I 魔術師逆位I 魔術師逆位

【愛情幸運色】：銀色、青綠色

【愛情幸運物】：山林飯店度假

想要晉升父母者，前往靠近大自然的環境度假，鬆弛身心有助提高做人成功機率。

〈選擇世界正位的你〉

單身者透過網路交友，今年容易發展跨國戀情，或是與來台生活的外國人來電，同時考驗你的愛情EQ與異國文化接受的能耐；已有情人者，能夠克服愛情路上的各種障礙，踏上結婚禮堂是一種選擇，決定分開也是另一個走向，所幸你們即使協議分手，也能夠平心靜氣，並不會落入撕破臉的尷尬局面，反而會樂觀期望有更適合的新戀情出現；已婚者狀況穩定，兩人身心滿意度都不差，慶幸有彼此的存在，能夠相互支持，有些人因此開始評估是否應該邁入生養子女的入生階段。

【愛情幸運色】：棕色、磚紅色

【愛情幸運物】：智能手錶

時間和時機都不等人，遠距離戀愛還需要面對時差，打算不顧一切撩落去還是煞車喊停，全由你決定。

〈選擇太陽正位的你〉

單身者戀愛運上升，女性和開朗型男性緣分較強，互有好感後，即可確立交往關係，不需進行冗長的曖昧攻防；單身男性遇見女性單刀直入示愛，有被倒追的感覺，是否願意接受則由你決定，對方個性爽快，你若是明確拒絕，後續也不會再糾纏；已有戀人者，即使發生口角爭執，也能很快化解，認真面對兩人關係，想和情人步上紅毯，2026年適合籌畫婚禮或直接登記；已婚者今年可多列旅遊經費，安排兩人國內外度假行程，重燃戀愛期約會的甜蜜感覺；期待下一代降臨者，今年子女運勢也不錯，建議修正生活作息，調理好身體，認真做人等待好消息。

【愛情幸運色】：金色、橙色

【愛情幸運物】：吊飾形狀的戀愛御守

期待新戀情的你，不用再端出衿持的高冷姿態，勇敢擁抱愛情吧。

〈選擇魔術師逆位的你〉

今年戀愛運勢危機四伏，已婚者與已有固定交往對象者需提高警覺，對方可能劈腿，經常編造工作忙碌等藉口欺騙你，其實在外偷吃，腳踏多條船，你需要耳聰目明注意愛人行蹤；單身者也容易碰到「海王／海后」，或是在學歷、職業、財力「膨風」的不良對象；透過網路交友，你是誠心求愛，但對方表面體貼溫柔，經常噓寒問暖，還附上帥美肌肉或巨乳照，迷得你昏頭轉向，誤以為終於遇到命定情人，但其實對方根本是詐騙集團，完美照片是AI或盜圖，甜言蜜語全是謊言，目的是騙財，害你傷心又破財。務必請親友閨密團幫忙鑒定，阻止你戀愛腦發作，成為情場受害者。

【愛情幸運色】：天藍色、灰藍色

【愛情幸運物】：四葉幸運草飾品

2026年感情運勢較差的你，在愛情路上格外需要幸運草貼身保佑。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應