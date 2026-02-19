〈塔囉占卜〉問卦 2026我的戀愛運勢

塔羅占卜

文／佛洛阿德 圖／達志影像

XVII 星星正位

2026年世界局勢詭譎多變，人心浮動不安，許多人特別渴望有戀人陪伴，在愛情小宇宙裡得到溫暖撫慰。單身者是否找得到速配對象？已有伴侶者的情感狀況是否有變化？請定神靜心選擇以下一張塔羅牌，解讀今年愛情運勢。

XXI 世界正位

〈選擇星星正位的你〉

XIX 太陽正位

除了網路交友多方嘗試，單身者也不妨踏出原有生活圈，參與運動、手作等社團，從共同興趣的夥伴裡挑選戀人，或者報名進修課程，與聊得來的同學擦出愛情火花；已有交往對象者，訂婚結婚運勢旺，若你已有想婚念頭，可在今年共許相伴一生的愛情承諾；已婚者感情運勢也不錯，爭吵次數減少，即使吵架也有建設性，更能相互了解彼此真正想法，而不僅流於情緒發洩，因為溝通管道順暢，兩人之前設定買房或生育等家庭計畫，雙方也可達成共識，2026年能夠落實，攜手合作朝這些目標前進；期待下一代報到者，孕氣走強，有望心想事成，迎接家庭新成員。

I 魔術師逆位

【愛情幸運色】：銀色、青綠色

【愛情幸運物】：山林飯店度假

想要晉升父母者，前往靠近大自然的環境度假，鬆弛身心有助提高做人成功機率。

〈選擇世界正位的你〉

單身者透過網路交友，今年容易發展跨國戀情，或是與來台生活的外國人來電，同時考驗你的愛情EQ與異國文化接受的能耐；已有情人者，能夠克服愛情路上的各種障礙，踏上結婚禮堂是一種選擇，決定分開也是另一個走向，所幸你們即使協議分手，也能夠平心靜氣，並不會落入撕破臉的尷尬局面，反而會樂觀期望有更適合的新戀情出現；已婚者狀況穩定，兩人身心滿意度都不差，慶幸有彼此的存在，能夠相互支持，有些人因此開始評估是否應該邁入生養子女的入生階段。

【愛情幸運色】：棕色、磚紅色

【愛情幸運物】：智能手錶

時間和時機都不等人，遠距離戀愛還需要面對時差，打算不顧一切撩落去還是煞車喊停，全由你決定。

〈選擇太陽正位的你〉

單身者戀愛運上升，女性和開朗型男性緣分較強，互有好感後，即可確立交往關係，不需進行冗長的曖昧攻防；單身男性遇見女性單刀直入示愛，有被倒追的感覺，是否願意接受則由你決定，對方個性爽快，你若是明確拒絕，後續也不會再糾纏；已有戀人者，即使發生口角爭執，也能很快化解，認真面對兩人關係，想和情人步上紅毯，2026年適合籌畫婚禮或直接登記；已婚者今年可多列旅遊經費，安排兩人國內外度假行程，重燃戀愛期約會的甜蜜感覺；期待下一代降臨者，今年子女運勢也不錯，建議修正生活作息，調理好身體，認真做人等待好消息。

【愛情幸運色】：金色、橙色

【愛情幸運物】：吊飾形狀的戀愛御守

期待新戀情的你，不用再端出衿持的高冷姿態，勇敢擁抱愛情吧。

〈選擇魔術師逆位的你〉

今年戀愛運勢危機四伏，已婚者與已有固定交往對象者需提高警覺，對方可能劈腿，經常編造工作忙碌等藉口欺騙你，其實在外偷吃，腳踏多條船，你需要耳聰目明注意愛人行蹤；單身者也容易碰到「海王／海后」，或是在學歷、職業、財力「膨風」的不良對象；透過網路交友，你是誠心求愛，但對方表面體貼溫柔，經常噓寒問暖，還附上帥美肌肉或巨乳照，迷得你昏頭轉向，誤以為終於遇到命定情人，但其實對方根本是詐騙集團，完美照片是AI或盜圖，甜言蜜語全是謊言，目的是騙財，害你傷心又破財。務必請親友閨密團幫忙鑒定，阻止你戀愛腦發作，成為情場受害者。

【愛情幸運色】：天藍色、灰藍色

【愛情幸運物】：四葉幸運草飾品

2026年感情運勢較差的你，在愛情路上格外需要幸運草貼身保佑。

