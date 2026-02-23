【藝術文化】太平藍流域記憶編織在地自然紋理 搶進義大利瓦爾切利納獎決選

台中太平藍團隊以傳統枇杷、茜草、藍染、梔子花等植物染材，手工染出《流域記憶》，入選義大利瓦爾切利納獎決選。 （太平青年培力工作站提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平藍團隊作品《流域記憶》（Memories of the Watershed），從全球300多件徵件中脫穎而出，成為入選第12屆義大利瓦爾切利納獎（Valcellina Award）決選的19件作品之一，為國爭光。

義大利瓦爾切利納獎是國際纖維藝術界針對35歲以下青年創作者的最高榮譽，本屆以「Wake up！」為主題，太平藍團隊作品《流域記憶》成為全球進入決選的19件作品之一，也是台灣在本屆唯一入選的作品，最終將從19件入選作品中選出前5名。

太平地方創生青年培力工作站主持人葉冠磊表示，由太平藍設計師許家毓設計的《流域記憶》，將台中太平頭汴坑的傳統枇杷、茜草、藍染、梔子花等植物染材，手工染出自然界中細緻多變的色階，與現代纖維藝術結合，讓具有台灣在地DNA的工藝技術走進國際殿堂，與當代環保議題對話。

葉冠磊表示，此項作品結合青年工作站江捷妤、詹雅汶、趙敏、盧薏安的編織及染色技術，將作品與來自太平頭汴坑溪畔的自然紋理與時序風景相結合，透過手工編織，轉譯出溪流的流動姿態與一年四季土地的植被顏色。

太平藍創作團隊指出，《流域記憶》以「走入溪邊，感受腳下的風景」為出發，觀察水流如何穿梭於濕石與苔蘚間，植物如何隨季節在岸邊變換色彩，透過編織轉化為一張能被觸摸、行走、感知的大地織布，也是一張令人聯想到台灣大地河流的溫柔地毯，更是一條連結人與自然的柔軟小徑。

