【家庭plus．香草隨食札記】蘭嶼肉豆蔻 復育有成

「蘭嶼肉豆蔻」果實尚未成熟，外種皮仍緊密包覆。

文、圖／蔡以倫

外層黃色果皮，沒有功能。果實外層的紅色假種皮為mace肉豆蔻皮，內部果仁為nutmag肉豆蔻，兩者都是磨碎使用。

假期造訪嘉義埤仔頭植物園，在熱帶樹木區意外遇見「蘭嶼肉豆蔻」。果實尚未成熟，外種皮仍緊密包覆，然而略帶縱稜的果形，讓人一眼辨認出它與香料世界的連結。

對喜歡香料的人而言，肉豆蔻並不陌生。它是一種能同時產生兩種香料的植物：果實外層的假種皮，乾燥後成為肉豆蔻皮（mace），辛香濃烈；內部的種仁，則是溫潤厚實的肉豆蔻（nutmeg）。研磨成粉，在香料奶茶、熱紅酒與烘焙點心中，少量就能產生溫暖、甜美且略帶辛辣的迷人底蘊。

肉豆蔻原產於東南亞群島，一般認為源自爪哇。宋代經海運傳入中國南方，明代李時珍《本草綱目》指其辛溫，主治溫中、消食、止瀉。至於「肉豆蔻」之名是否與荳蔻相關，反映了古人面對南洋香料時，依氣味與用途相互比附來命名。

500年前，香料在歐洲不只是調味品，而是與防疫、醫療，甚至春藥想像緊密相連的奢侈品。為了尋找肉豆蔻與丁香的產地，歐洲船隊駛向印尼摩鹿加群島，也因此開啟通往新大陸航線，間接改寫世界歷史。

與料理用的肉豆蔻品種相比，蘭嶼肉豆蔻香氣顯得淡雅，故未以香料用途為主。然而，近年研究指出，其種子富含木脂素等活性成分，在抗氧化、保肝與抗癌研究上展現高度潛力。蘭嶼當地過去多將其用於建築、製船與染料，族群一度瀕危，所幸近年在農業單位推動下，復育逐漸有成。

站在植物園裡，欣賞著高大直立蘭嶼肉豆蔻，我不禁想：若500年前的歐洲船隊，得知蘭嶼島上生長著肉豆蔻的近緣物種，台灣與蘭嶼的近代史，是否會因此有不同的走向？植物一直都在，只是人類，往往與它擦身而過。（作者為淡水香草街屋主人）

