自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】蘭嶼肉豆蔻 復育有成

2026/02/24 05:30

「蘭嶼肉豆蔻」果實尚未成熟，外種皮仍緊密包覆。「蘭嶼肉豆蔻」果實尚未成熟，外種皮仍緊密包覆。

文、圖／蔡以倫

外層黃色果皮，沒有功能。果實外層的紅色假種皮為mace肉豆蔻皮，內部果仁為nutmag肉豆蔻，兩者都是磨碎使用。外層黃色果皮，沒有功能。果實外層的紅色假種皮為mace肉豆蔻皮，內部果仁為nutmag肉豆蔻，兩者都是磨碎使用。

假期造訪嘉義埤仔頭植物園，在熱帶樹木區意外遇見「蘭嶼肉豆蔻」。果實尚未成熟，外種皮仍緊密包覆，然而略帶縱稜的果形，讓人一眼辨認出它與香料世界的連結。

對喜歡香料的人而言，肉豆蔻並不陌生。它是一種能同時產生兩種香料的植物：果實外層的假種皮，乾燥後成為肉豆蔻皮（mace），辛香濃烈；內部的種仁，則是溫潤厚實的肉豆蔻（nutmeg）。研磨成粉，在香料奶茶、熱紅酒與烘焙點心中，少量就能產生溫暖、甜美且略帶辛辣的迷人底蘊。

肉豆蔻原產於東南亞群島，一般認為源自爪哇。宋代經海運傳入中國南方，明代李時珍《本草綱目》指其辛溫，主治溫中、消食、止瀉。至於「肉豆蔻」之名是否與荳蔻相關，反映了古人面對南洋香料時，依氣味與用途相互比附來命名。

500年前，香料在歐洲不只是調味品，而是與防疫、醫療，甚至春藥想像緊密相連的奢侈品。為了尋找肉豆蔻與丁香的產地，歐洲船隊駛向印尼摩鹿加群島，也因此開啟通往新大陸航線，間接改寫世界歷史。

與料理用的肉豆蔻品種相比，蘭嶼肉豆蔻香氣顯得淡雅，故未以香料用途為主。然而，近年研究指出，其種子富含木脂素等活性成分，在抗氧化、保肝與抗癌研究上展現高度潛力。蘭嶼當地過去多將其用於建築、製船與染料，族群一度瀕危，所幸近年在農業單位推動下，復育逐漸有成。

站在植物園裡，欣賞著高大直立蘭嶼肉豆蔻，我不禁想：若500年前的歐洲船隊，得知蘭嶼島上生長著肉豆蔻的近緣物種，台灣與蘭嶼的近代史，是否會因此有不同的走向？植物一直都在，只是人類，往往與它擦身而過。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章