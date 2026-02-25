自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】傳藝「接班人好戲台」宜蘭登場 376場次一路演到10月

2026/02/25 05:30

「中華王金櫻傳統文化藝術協會」結業藝生將呈現台灣歌仔戲之美。（傳藝中心提供）「中華王金櫻傳統文化藝術協會」結業藝生將呈現台灣歌仔戲之美。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的傳統藝術接班人駐園演出計畫「接班人好戲台」，115年度將自2月27日起於傳藝中心宜蘭園區展開，預計辦理188天，共376場次演出，邀請民眾一同感受台灣傳統表演藝術的動人魅力。

傳藝中心說明，「接班人好戲台」自民國106年開辦至今邁入第10年，已累積近40萬人次觀賞，成果豐碩，使宜蘭園區逐步成為傳統藝術人才培育與展演的重要基地。「以演代訓」讓結業（習）藝生能透過實際演出、藝師指導與評鑑機制，將師承經驗轉化為舞台專業。歷年培育成果包括林永志、吳聲杰、周以謙、江亭瑩等結業藝生榮獲「傳藝金曲獎」肯定；張碧英、張錦桂（滿州民謠）及林永志（北管音樂）3位結業藝生，亦獲地方政府登錄為傳統表演藝術保存者。

【藝術文化】傳藝「接班人好戲台」宜蘭登場 376場次一路演到10月傳承自陳錫煌藝師的「弘宛然」結業藝生將演出膾炙人口的經典戲齣。
（傳藝中心提供）

115年的「接班人好戲台」計有9種表演類別、16組團隊、56位結業（習）藝生參與，內容皆承襲國寶藝師的演藝精髓。比如布袋戲類的「弘宛然古典布袋戲團」、「陳錫煌傳統掌中劇團」、「彰藝園掌中劇團」，傳承自陳錫煌藝師；而新入選的「昇平五洲園」則承襲雲林縣府登錄傳統表演藝術保存者林宗男的家傳技藝。

歌仔戲類的「廖瓊枝歌仔戲文教基金會」與新入選的「中華王金櫻傳統文化藝術協會」，以經典劇目呈現台灣土生土長的歌仔戲之美；台北老字號「民權歌劇團」的青年後場結業藝生，將搭配資深硬底子前場演員，呈現默契十足的歌仔戲；「微笑唸歌團」以動畫結合唸歌演繹台灣特有的說唱藝術；宜蘭在地「壯三新涼樂團」則詮釋歌仔戲「落地掃」的地方趣味。

「屏東縣台灣原住民文化研究會」持續傳承排灣族口笛、鼻笛演出。（傳藝中心提供）「屏東縣台灣原住民文化研究會」持續傳承排灣族口笛、鼻笛演出。（傳藝中心提供）

其他如「漢陽北管劇團」、「翠蘭戲曲工作坊」將呈獻台灣難得一見的傳統北管折子戲；「延樂軒北管劇團」與「台北木偶劇團」則以北管排場結合畫作投影或布袋戲形式，展現北管音樂鮮活的生命力；「伊誕創藝視界企業社」與「屏東縣台灣原住民文化研究會」持續以排灣族口笛、鼻笛演出，傳遞族人的情感；「屏東縣滿州鄉民謠協進會」的大齡女性歌者們，將引領觀眾「來滿州踅玲瑯」。

2月27日至10月25日期間，除休館日外每日2場次，在宜蘭園區曲藝館及蔣渭水演藝廳演出，詳詢傳藝中心官網或「接班人好戲台」專網（https://ppsta.ncfta.gov.tw/home/zh-tw）。

