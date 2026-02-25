自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《高雄有顆藍寶石》專書發表 回憶台灣秀場文化

2026/02/25 05:30

【藝術文化】《高雄有顆藍寶石》專書發表 回憶台灣秀場文化藍寶石大歌廳曾在台灣壓抑的戒嚴年代，以生猛直白、風格強烈的秀場演出，成為當時庶民情感的重要出口。
（高流提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄藍寶石大歌廳曾風靡南台灣並深刻影響台灣娛樂產業，高雄流行音樂中心推出全台首部以報導文學記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》，讓藍寶石大歌廳所承載的音樂與娛樂文化記憶，持續向下扎根、向外擴散。

【藝術文化】《高雄有顆藍寶石》專書發表 回憶台灣秀場文化高流推出全台首部以報導文學全方位記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》。
（高流提供）

高流指出，藍寶石大歌廳曾在台灣壓抑的戒嚴年代，以生猛直白、風格強烈的秀場演出，成為當時庶民情感的重要出口，並深刻影響台灣娛樂產業長達二十餘年。

由金鼎獎作家邱祖胤執筆、金漫獎得主小莊繪製、金蝶獎設計師楊啟巽操刀裝幀，歷時兩年半完成，調閱超過800期報章雜誌，彙整近30名資深藝人與地方耆老的珍貴口述資料，堪稱還原台灣半部娛樂史。作者邱祖胤表示，藍寶石大歌廳活躍的年代，尚未進入網路普及時期，相關文獻稀少且多未數位化，為此他共翻了800多期雜誌。儘管查閱過程耗時費力，「我不覺得辛苦，因為實在太有趣了，尤其當我翻到第一篇關於藍寶石的報導時，簡直像中樂透一樣。」

該書獲選為2026年3月誠品選書、TAAZE讀冊3月選讀，並獲戲劇學者邱坤良、作詞人武雄等多位文化、音樂與影視界重量級人士好評推薦。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章