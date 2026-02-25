【藝術文化】《高雄有顆藍寶石》專書發表 回憶台灣秀場文化

藍寶石大歌廳曾在台灣壓抑的戒嚴年代，以生猛直白、風格強烈的秀場演出，成為當時庶民情感的重要出口。

（高流提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄藍寶石大歌廳曾風靡南台灣並深刻影響台灣娛樂產業，高雄流行音樂中心推出全台首部以報導文學記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》，讓藍寶石大歌廳所承載的音樂與娛樂文化記憶，持續向下扎根、向外擴散。

（高流提供）

高流指出，藍寶石大歌廳曾在台灣壓抑的戒嚴年代，以生猛直白、風格強烈的秀場演出，成為當時庶民情感的重要出口，並深刻影響台灣娛樂產業長達二十餘年。

由金鼎獎作家邱祖胤執筆、金漫獎得主小莊繪製、金蝶獎設計師楊啟巽操刀裝幀，歷時兩年半完成，調閱超過800期報章雜誌，彙整近30名資深藝人與地方耆老的珍貴口述資料，堪稱還原台灣半部娛樂史。作者邱祖胤表示，藍寶石大歌廳活躍的年代，尚未進入網路普及時期，相關文獻稀少且多未數位化，為此他共翻了800多期雜誌。儘管查閱過程耗時費力，「我不覺得辛苦，因為實在太有趣了，尤其當我翻到第一篇關於藍寶石的報導時，簡直像中樂透一樣。」

該書獲選為2026年3月誠品選書、TAAZE讀冊3月選讀，並獲戲劇學者邱坤良、作詞人武雄等多位文化、音樂與影視界重量級人士好評推薦。

