藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】早起做便當 很幸福

2026/02/26 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／陳亮橘

早起做便當，已經是我持續12年的習慣了，這習慣不僅讓我和兒子建立了深厚的情感連結，也讓自己愈來愈健康。

記得兒子上高中第一天說午餐外訂便當，是裹著厚厚麵衣油炸的排骨便當，讓我想起自己國中時也是天天吃外訂便當，吃到後來幾乎都沒胃口。看著鄰座同學便當中有媽媽當天現煎的酥脆金黃鱈魚，讓我羨慕不已。我也想讓兒子享有這樣的幸褔感。

職業婦女晨起時間稀缺，為了持續早起做便當，我開始有效率運用晚上時間：煮完晚餐就順手把明早食材洗好切好；為了要早起，晚上也不滑手機追劇，盡量11點就寢。另外善用零碎時間規畫每週菜色，利用假日到市場採買。每個週日，我先將需要時間烹煮的主食煮好，如燉滷爌肉，再加入水煮蛋及豆干，之後幾天輕鬆炒個青菜，就能搭配出色香味滿分的便當了。

而今兒子已北上工作，而我依然維持著早起做便當的習慣，回想起兒子高中時的清晨對話：「媽，便當呢？」「在桌上。」這是我們母子3年的幸福習慣。

